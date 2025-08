Prelec oblekel dres angleškega drugoligaša

Nik Prelec, ki je zadnji dve sezoni kot posojen nogometaš igral v Avstriji za Tirol in dunajsko Austrio, je ob prestopu poudaril, da se veseli igranja v drugi angleški ligi, kjer si kruh služi tudi Žan Celar, ki igra za Queens Park Rangers.

24-letnik, ki je za mlado slovensko reprezentanco vknjižil 10 nastopov, komaj čaka na začetek sezone. "To je velika priložnost zame. V klubu so me prepričali, da je to pravi kraj zame. Upam, da bodo navijači videli veliko golov, delavnost in nekoga, ki se bori za ekipo. Komaj čakam, da dosežem prvi gol pred navijači."

Nova sezona druge angleške lige se bo začela prihodnji konec tedna, en teden pozneje pa bo začetek elitne angleške lige, v kateri bosta očitno tudi dva Slovenca. Nekdanji branilec Udineseja Jaka Bijol je poleti okrepil Leeds United, vse bližje selitvi na Otok, po zadnjih medijskih namigovanjih k Newcastle Unitedu, pa je tudi napadalec Leipziga Benjamin Šeško.