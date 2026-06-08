Prelomen trenutek za ženski nogomet: v torek prvič v Stožicah

Slovenke so po porazu proti Avstrijkami z 0:1 pred zadnjim krogom kvalifikacij padle na zadnje mesto v skupini, v kateri igra še Norveška. S tem jim grozi tudi nazadovanje v v ligo B lige narodov. Za pomembne točke v borbi za obstanek pa jim bo nasproti stala četrta reprezentanca sveta. A vse to ne skrbi selektorja Saše Kolmana. "Puncam bom naročil, naj samo uživajo. Vemo, da smo še v igri za obstanek v ligi A, zato bomo naredili vse, da iz te tekme kljub kakovosti tekmic vzamemo čim več," je pred današnjim treningom dejal slovenski strateg. Igranje v Stožicah predstavlja izpolnitev sanj za žensko vrsto, je še poudaril Kolman. "Če nam uspe obstati v ligi A, super, če ne, si bomo to tekmo gotovo zapomnili za mnogo let."

Selektor ženske reprezentance Saša Kolman FOTO: Profimedia

Igranje na največjem stadionu v državi na domači tekmi bo po njegovem gotovo poseben občutek, zato si predvsem želi mirnosti v ekipi. "Na tekmo moramo pristopiti enako kot na vsako drugo tekmo. Vemo, kako smo prišli do te točke, vemo, kako smo v ligi A odigrali, zato je na to tekmo treba pristopiti pogumno in pokazati borbo," je dodal Kolman. Podobno razmišlja tudi napadalka Nina Kajzba. "To bo posebna tekma za nas tudi zato, ker jo bomo igrale v Stožicah. Mislim, da smo vse punce vesele, da smo dobile priložnost igrati na največjem stadionu v Sloveniji." Z vrhunskimi tekmicami se ne obremenjuje. "Mislim, da smo zdaj na točki, ko se več ne obremenjujemo, s kom igramo. Mi izhajamo iz naše igre, verjamemo, da se lahko z vsako ekipo enakovredno kosamo," je dodala. Kako pa po težkem porazu na Dunaju dobiti zmagovalno miselnost? "Izhajati moramo iz tega, da smo na tekmi na Dunaju dobro igrale, da smo se borile do konca in to je treba prikazati tudi pred domačimi gledalci," je dodala 22-letna članica Parme.

Slovenska ženska nogometna reprezentanca FOTO: Profimedia

Tekma v Stožicah se bo začela ob 18. uri. Kolmanu nekaj preglavic povzroča poškodba kapetanke Mateje Zver, drugih poškodb v primerjavi s postavo proti Avstriji ni. Kvalifikacije za SP sicer potekajo v dveh delih, sprva po ligaškem sistemu, ki ga bo s to tekmo za Slovenke konec. Štiri ekipe, zmagovalke kvalifikacijskih skupin lige A, se bodo neposredno uvrstile na SP, 32 reprezentanc pa gre v dodatne kvalifikacije. Vse ekipe iz lige A imajo te zagotovljene, tudi Slovenija. Svetovno prvenstvo bo med 24. junijem in 25. julijem 2027 v Braziliji.