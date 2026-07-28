Prelomna odločitev Coma: do U12 na treningih in tekmah samo z nogo

Como je lani v Serie A osvojil četrto mesto in bo letos igral v Ligi prvakov.

Namen novega "enotnega programa igre z glavo", kot so ga poimenovali pri Comu, je zmanjšati število nepotrebnih udarcev v glavo, zaščititi zdravje nogometašev in spodbuditi kakovostnejši tehnični razvoj, so zapisali na spletni strani kluba iz Lombardije.

V praksi to pomeni, da igralci v mladinskih selekcijah do U12 sploh ne bodo smeli igrati z glavo – tako na treningih kot na tekmah. Šele pri U12 bo postopoma uvedena igra z glavo, ampak največ enkrat na mesec, pri čemer bodo nogometaši uporabljali prilagojene, lažje žoge, piše na Comovi spletni strani.

Za vse starostne skupine pa velja, da se morajo trenerji izogibati nepotrebnemu in ponavljajočemu se igranju z glavo, pri čemer morajo paziti, da žoge niso preveč trde.

"Najprej želimo zaščititi mlade, potem pa jih, ko bodo na to pripravljeni, počasi naučiti pravilne tehnike. Pri mlajših selekcijah mora biti poudarek na tehničnem znanju," so pojasnili pri Comu, kjer je Cesc Fabregas v vlogi glavnega trenerja v zadnjih sezonah spisal zares lepo zgodbo.