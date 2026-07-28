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Nogomet

Prelomna odločitev Coma: do U12 na treningih in tekmah samo z nogo

Como, 28. 07. 2026 10.29 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
J.B.
Cesc Fabregas

Italijanski prvoligaš Como, ki bo v novi sezoni prvič v zgodovini igral Ligo prvakov, je naznanil prelomno odločitev. Kot prvi izmed večjih evropskih klubov je namreč igralcem v mlajših selekcijah prepovedal igro z glavo zaradi negativnih učinkov, ki jih ta prinaša. Pri tem je pomembno vlogo odigral nekdanji branilec Reala Raphaël Varane.

Como je lani v Serie A osvojil četrto mesto in bo letos igral v Ligi prvakov.
Como je lani v Serie A osvojil četrto mesto in bo letos igral v Ligi prvakov.
FOTO: Profimedia

Namen novega "enotnega programa igre z glavo", kot so ga poimenovali pri Comu, je zmanjšati število nepotrebnih udarcev v glavo, zaščititi zdravje nogometašev in spodbuditi kakovostnejši tehnični razvoj, so zapisali na spletni strani kluba iz Lombardije.

Do U12 samo z nogo

V praksi to pomeni, da igralci v mladinskih selekcijah do U12 sploh ne bodo smeli igrati z glavo – tako na treningih kot na tekmah. Šele pri U12 bo postopoma uvedena igra z glavo, ampak največ enkrat na mesec, pri čemer bodo nogometaši uporabljali prilagojene, lažje žoge, piše na Comovi spletni strani.

Za vse starostne skupine pa velja, da se morajo trenerji izogibati nepotrebnemu in ponavljajočemu se igranju z glavo, pri čemer morajo paziti, da žoge niso preveč trde.

"Najprej želimo zaščititi mlade, potem pa jih, ko bodo na to pripravljeni, počasi naučiti pravilne tehnike. Pri mlajših selekcijah mora biti poudarek na tehničnem znanju," so pojasnili pri Comu, kjer je Cesc Fabregas v vlogi glavnega trenerja v zadnjih sezonah spisal zares lepo zgodbo.

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Varane: Nujno moramo zaščititi otroke

Njen del je tudi Raphaël Varane, ki se je klubu pridružil ob koncu svoje kariere, ki jo je moral po le enem nastopu v dresu Coma skleniti zaradi številnih poškodb. Zdaj klubu pomaga kot član izobraževalnega programa za mlade.

"Že večkrat sem govoril o tem, da moramo udarce v glavo v nogometu jemati resno in da moramo nujno zaščititi naše otroke. Pri mladih igralcih so najboljši pristop jasna pravila, kakovostno treniranje, razumevanje ter kultura, v kateri sta zdravje in varnost na prvem mestu," je pojasnil nekdaj odlični francoski branilec.

"Ta program zmanjšuje nepotrebne udarce v glavo pri najmlajših, ko se možgani še razvijajo, nato pa jih želimo postopoma in pod ustreznim nadzorom naučiti pravilne tehnike (igre z glavo, op. a.)," je še dodal Varane.

Bodo ostali sledili?

Po mnenju številnih poznavalcev na Apeninskem polotoku je Como ena redkih izjem, ki zna poskrbeti za mlade nogometaše, kar se več kot očitno pozna tudi na rezultatih članske ekipe. Zato bo zelo zanimivo videti, ali bo Comu pri omejevanju mladih v igri z glavo sledil še kateri od velikanov italijanskega nogometa.

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KOMENTARJI1

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FancyFukish
28. 07. 2026 12.30
super, upam da se goli lahko dosegajo samo s penisom.
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