Prelomnice, prek katerih je Slovenija prišla do Eura

Pa smo ga le dočakali! Slovenija je z zmago proti Kazahstanu potrdila prvi nastop na velikem tekmovanju po dolgih 14 letih. Na poti do Eura so si Matjaž Kek in njegovi varovanci po številnih izzivih in kritikah lahko oddahnili šele v 86. minuti zadnjega obračuna. Pripravili smo pregled ključnih prelomnic v minulem kvalifikacijskem ciklu.

Žreb je Sloveniji namenil skupino H, v kateri je izrazito izstopala Danska, vse ostale reprezentance pa so se zdele še kako premagljive. Ugoden je bil tudi razpored, saj sta najprej prišla obračuna proti na papirju najšibkejšima nasprotnikoma.

icon-expand Žan Vipotnik je na svojem debiju v dresu članske reprezentance poskrbel za izjemno pomembno zmago v Kazahstanu. FOTO: AP

Zlata rezervista odločila na najdaljšem gostovanju Najprej je bilo na sporedu gostovanje pri Kazahstanu, tedaj 115. reprezentanci sveta. Dolga pot na vzhod in umetna trava sta vsaj na začetku terjali svoj davek. Slovenija je ob polčasu na Astana Areni celo zaostajala, po tem ko je za domače z glavo zadel Maksim Samorodov. V drugem je sledilo hitro izenačenje prek rezervista Davida Brekala, ki je v igro vstopil zaradi poškodbe Mihe Blažiča. Tudi po izenačenju se je Slovenija še naprej mučila, priložnosti so bile redke. Zato se je Kek v iskanju recepta za popoln preobrat 20 minut pred koncem odločil za debitanta Žana Vipotnika. In še enkrat je imel srečno roko pri izbiri rezervista. Tedanji član Maribora je potreboval vsega osem minut, da je z izjemnim strelom kronal asistenco Petra Stojanovića. Slovenija je kvalifikacije začela s sicer pričakovano, a težko prigarano zmago. "V določenih fazah nismo izgledali dobro, a smo pokazali karakter proti tekmecu, ki si zasluži spoštovanje," je po tekmi preroško povedal Kek. Le tri dni kasneje je bilo že bolj jasno, kako resnega tekmeca so ugnali njegovi varovanci, ko so se na istem stadionu opekli Danci (3:2). Istočasno je v Stožicah pričakovano klonil San Marino (2:0).

icon-expand Andraž Šporar je junija proti Danski kronal sijajno akcijo, pri kateri so gostje "padli na rit", kot se je kasneje izrazil Kek. Remi proti Dancem je bil povsem zaslužen in dobra popotnica pred septembrskim nadaljevanjem. FOTO: Damjan Žibert

V Stožicah so na rit padli Danci, sanje o Euru so ostale žive S šestimi točkami, a brez poškodovanega kapetana Jana Oblaka, je Slovenija dočakala junijski reprezentančni zbor. Proti Finski je priložnost tako dobil Vid Belec, ki se ni proslavil. Niso se niti njegovi soigralci in bleda Slovenija je v Helsinkih doživela prvi poraz (2:0). Prav zato je bil rezultatski uspeh na naslednji tekmi, ko so v Stožice prišli favorizirani Danci, nujen. Kek je med vratnici tokrat postavil Matevža Vidovška, na levo stran obrambe pa prvič Erika Janžo. Slovenci se polfinalistov zadnjega Eura niso ustrašili in bili za pogumen uvod nagrajeni v 26. minuti, ko je sijajno uigrano akcijo iz kota kronal Andraž Šporar. "Ideja je bila fenomenalna. Če dobesedno na rit pade takšna ekipa, kot je Danska, potem je to sigurno stvar perfektne izvedbe," je bil z golom zadovoljen Kek.

Še pred koncem polčasa so Danci izenačili, v drugem pa se izid kljub številnim priložnostim na obeh straneh ni več spremenil. Delitev točk je bila glede na potek srečanja še najbolj pravična. Slovenski reprezentanti pa so javnosti – pa tudi sami sebi – dokazali, da so lahko povsem enakovredni tudi precej slovitejšim reprezentancam.

icon-expand Slovenija je oktobra proti Finski pokazala najboljšo predstavo v teh kvalifikacijah. Z dvema goloma se je izkazal Šeško. Skupno jih je v devetih nastopih dosegel pet in prispeval še dve asistenci. FOTO: Luka Kotnik

Gnezda Čerin z mojstrovino prekinil urok Windsor Parka Septembra sta po pričakovanjih padla Severna Irska doma in San Marino v gosteh, oktobra pa so v Stožice prišli neposredni tekmeci za napredovanje Finci. Slovenija je odigrala verjetno najboljšo tekmo kvalifikacij. Nezaustavljivi Benjamin Šeško je v prve pol ure zadel dvakrat, v končnici pa je s prvencem končnih 3:0 postavil Janža, ki je čez noč postal prva izbira na levi strani obrambe. Kljub sijajni predstavi se je bilo pred naslednjim izzivom nemogoče otresti slabih spominov iz preteklosti. Kekove varovance je 17. oktobra čakal gostujoči obračun na legendarnem Windsor Parku, kjer Slovenija v prvih treh poskusih ni dosegla niti zadetka in je kar dvakrat izgubila.

icon-expand Slovenski nogometaši proslavljajo evrogol Adama Gnezde Čerina na Windsor Parku. FOTO: NZS

Prav zato so bile napovedi iz našega tabora precej previdne, pa čeprav so bili Severni Irci že dolgo brez možnosti za napredovanje. A vse skrbi so bile odveč. Zle slutnje, da bi se neugodna tradicija utegnila nadaljevati, so bile pozabljene že v peti minuti, ko je Adam Gnezda Čerin prevzel odgovornost s prostega strela in fantastično zabil za zgodnjo prednost Slovenije. Severni Irci se kljub hitro prejetemu golu niso predali in bili v drugem polčasu nekajkrat zelo blizu. Slovenija za razliko od tekme s Finsko nikakor ni navdušila, vendar je bilo to zavoljo krvavo potrebne zmage hitro pozabljeno. "Nismo bili najboljši, a umetniški vtis se hitro pozabi, pomembne pa so tri točke," je bil realen strelec edinega gola na tekmi in edini, ki je za Slovenijo v teh kvalifikacijah odigral prav vse minute.

icon-expand Slavje po zadetku Benjamina Verbiča, ko je bilo dokončno jasno, da bo Slovenija igrala na evropskem prvenstvu. FOTO: Damjan Žibert

Verbič potrdil tisto, o čemer je Kek govoril že osem mesecev prej Po super uspešni oktobrski akciji je bilo jasno, da bo imela Slovenija za drugi preboj na Euro dve zaključni žogi. Kek je ob prvi na Danskem kalkuliral, saj je na klop pustil Šporarja in Stojanovića, ki sta bila v nevarnosti rumenih kartonov. Slovenija pa resnici na ljubo ni bila niti blizu zmagi, ki bi jo potrebovala za potrditev uvrstitve. Danci so zasluženo slavili z 2:1. Zato je o vsem odločal ponedeljkov obračun z Kazahstanom, ki je bil povsem nenadejano še vedno v igri za svoje prvo veliko tekmovanje. Kako se je razpletel "magičen" večer v Stožicah, zagotovo že dobro veste, a vendarle moramo omeniti trenutek, ki je najbolj zaznamoval srečanje.

icon-expand Matjaž Kek je spisal novo "zlato" poglavje slovenske reprezentance. FOTO: Luka Kotnik