Chelsea ugnal Newcastle, novo poglavje krize Manchester Uniteda

Manchester United bi lahko že v prvem polčasu prišel do zanesljivega vodstva. Pripravil si je ogromno lepih priložnosti, ki pa jih Alejandro Garnacho , zadel je okvir vrat, Rasmus Hoejlund , Bruno Fernandes , Marcus Rasford , Diogo Dalot , Lisandro Martinez , tudi on je po kotu zadel le prečko, in Casemiro niso izkoristili.

In kot je to ponavadi v nogometu, se zgrešene priložnosti kaznujejo. V drugem delu je bil West Ham nevarnejši tekmec, dočakal je tudi napako tekmecev in z nekaj sreče prišel do vodstva. Po napaki pri predaji žoge Garnacha Danny Ings v kazenskem prostoru žoge ni najbolje zadel, toda njegov strel je izpadel kot odlična podaja strelcu Crysenciu Summervillu.

Gosti so po treh podajah z glavo in golu Casemira sicer izenačili, a Matthijs de Ligt je v 87. minuti v storil nepotreben prekršek, zakrivil enajstmetrovko, ki jo je uspešno izvedel Jared Bowen. Na obeh straneh je bilo do konca še nekaj priložnosti, toda izid se ni spremenil.