Premagala raka in pri 18. letih postala najboljša mlada nogometašica

Dva tedna po diagnozi so ji tumor odstranili, nato pa je začela s polletnim obdobjem kemoterapij. Le nekaj dni za tem, ko je s kemoterapijami zaključila, se je vrnila na treninge z željo, da čim prej spet zaigra. "Takrat sem igrala v Kolumbiji za Deportivo Cali. Ob mojem povratku na treninge so me zelo lepo sprejeli," je povedala 18-letnica.

Mlada napadalka je letos poleti na ženskem svetovnem prvenstvu branila barve Kolumbije, s soigralkami pa prišla vse do četrtfinala, kjer so jih z minimalno zmago zaustavile poznejše finalistke Angležinje. Ampak tudi prvenstvo za Caicedovo ni minilo brez težav, saj je na enem izmed treningov med prvenstvom začutila bolečino v prsih in za nekaj trenutkov ostala brez zavesti. "Bila je zelo utrujena. To, kar se je zgodilo, je posledica vsega stresa in naporov, ki jih je v zadnjem času prestala," je povedal trener kolumbijske izbrane vrste Nelson Abadia .

18-letnica si je novembra na El Clasicu poškodovala gleženj in bo z zelenic odsotna do konca koledarskega leta, zaradi rehabilitacije pa se ni udeležila ponedeljkove ceremonije v Torinu, kjer je bila razglašena za najboljšo nogometašico do 21. leta starosti, ki igra v Evropi. "Zelo sem ponosna na to nagrado. Rada bi čestitala vsem nominirancem, predvsem pa Judu Bellinghamu, ki ima v Madridu res izjemno sezono in je poleg mene osvojil to nagrado. Hvala vsem, ki so glasovali zame, in hvala Realu, ker brez tega kluba to ne bi bilo mogoče," je sporočila Caicedova.