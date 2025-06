Premamila ga je Liga prvakov, o nadaljevanju v Ljubljani ni razmišljal

"Mislim, da je bilo to najbolj logično. Vsi so čutili in vedeli, da je zdaj čas za naslednji korak," je ob slovesu od Ljubljane dejal Raul Florucz.

Zanj so se zanimali klubi iz Anglije in Turčije. Na mizi je imel tudi ponudbo nemškega bundesligaša Heidenheima, a odločil se je za Union St. Gilloise, ki se je letos prvič po 90 letih okitil z naslovom belgijskega prvaka.

"Njihov športni projekt mi je bil najbolj všeč. Načrt, ki so ga pripravili zame, je bil odličen. Tako je bila odločitev zelo lahka," je pojasnil, da pri izbiri novega kluba ni imel večjih dilem. Tudi zato, ker ima Union za prihodnjo sezono že zagotovljeno mesto med evropsko nogometno elito. "Liga prvakov je najboljše nogometno tekmovanje. Srečen sem in komaj čakam."