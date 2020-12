Crystal Palace presenetil Tottenham in prišel do točke

Tottenham je povedel po veliki napaki domačega vratarja Vicenteja Guaite, ki bi ob strelu Harryja Kana z velike razdalje preprosto moral bolje odreagirati. Spursi so nato dolgo vodili in ob navidez dobrem izidu kar nekoliko zaspali, za kar jih je slabih deset minut pred koncem kaznoval Jeffrey Schlupp, ki je zabil po odbiti žogi v kazenskem prostoru.

"Imam veliko izkušenj z nogometom in Premier League, zato sem nogometaše opozoril, kaj se lahko zgodi. In na koncu se je. Proti Palaceu moraš imeti nadzor nad tekmo, moraš si ustvarjati priložnosti. So ekipa, ki igra na dolge žoge. Po eni izmed takšnih smo prejeli zadetek in na koncu je bilo prepozno," je za BBCobračun povzel Jose Mourinho. Portugalec tokrat ni računal naGaretha Bala, ki je bolan, a kot je potrdil Mourinho, ni okužen s koronavirusom.