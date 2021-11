Arsenal se je z odliko pobral po debaklu na Anfieldu in ostaja peti

13. krog angleške Premier League se je začel s tekmo na Emiratesu med Arsenalom in Newcastlom. Slavili so topničarji z 2:0, potem ko sta v drugem delu zadela Bukayo Saka in Gabriel Martinelli. Srake so po novem porazu prikovane na dno lestvice in so edina ekipa brez zmage.

icon-expand Nogometaši Arsenala so prejšnji konec tedna na Anfieldu izgubili z 0:4, tokrat pa so se pobrali in zanesljivo ugnali "nemočne" srake. FOTO: AP Arsenal se je z odlično serijo rezultatov pred zadnjim reprezentančnim premorom približal vodilni četverici, po vrnitvi klubskega nogometa pa doživel debakel na Anfieldu, ko se je zopet zazdelo, da so topničarji od najboljših ekip angleškega nogometa vendarle še daleč. Tudi zato je bila tekma z zadnjeuvrščenim Newcastlom za varovance Mikela Artete še kako pomembna, saj so morali sebi in navijačem dokazati, da se lahko hitro poberejo. V prvem polčasu tekme na Emiratesu smo spremljali zelo izenačen obračun, v katerem sta imeli obe strani nekaj lepih priložnosti. Domači vratar Aaron Ramsdale se je izkazal po strelu Jonja Shelveyja z velike razdalje, ko je s konicami prstov žogo uspel nekoliko preusmeriti, ta pa se je nato od prečke odbila v kot. Kmalu zatem je imel za Arsenal sijajno priložnost Pierre-Emerick Aubameyang, ki je do strela prišel po kombinaciji Bukaya Sake in Emila Smith-Rowa, a je s kakšnih petih metrov meril naravnost v vratnico. Ob premoru je bil na semaforju še vedno začetni izid, ki pa se je spremenil v 11. minuti drugega dela. Smith-Rowe in Nuno Tavares, za katerim je verjetno najboljša tekma v majici Londončanov, sta izpeljala akcijo po levi strani. Bočni branilec je nato v kazenskem prostoru lepo zaposlil Sako, ta pa je bil pri strelu na oddaljenejšo vratnico dovolj natančen, da je bil Martin Dubravka brez možnosti za posredovanje. Le nekaj minut pozneje se je strelec prvega zadetka poškodoval, Arteta pa je namesto njega na igrišče poslal Gabriela Martinellija. Predstavo Nuna Tavaresa je na Twitterju pohvalil nekdanji kapetan Arsenala Cesc Fabregas: icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke In prav Brazilec je le deset minut po prvem zadetku poskrbel za povišanje prednosti. Takehiro Tomiyasu ga je lepo našel z visoko podajo v prostor na desni strani, Brazilec pa je bil priseben v zaključku in z močnim strelom poskrbel za končni izid. Do konca je imel omembe vredno priložnost še en rezervist, in sicer Alexandre Lacazette, a je meril za približno meter mimo vrat Dubravke. Newcastle v zaključku ni bil posebej nevaren in je tako tudi po 13. krogu še naprej brez zmage prikovan na dno lestvice. Arsenal je z novo zmago utrdil peto mesto, točkovno je izenačen z West Hamom na četrtem, a imajo kladiva tekmo manj. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke 27. november, Premier League, izidi: Arsenal - Newcastle United 2:0 (0:0)

Saka 56., Martinelli 66. Crystal Palace - Aston Villa Liverpool - Southampton Norwich - Wolverhampton Brighton - Leeds