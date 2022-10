Liverpool znova klonil, premagal ga je novinec Nottingham Forest

Nottingham Forest je kljub enormnim vložkom v poletnem prestopnem roku 13. krog dočakal na dnu prvenstvene razpredelnice. Tudi Liverpoolčani so sezono odprli pod pričakovanji, a so vtis nekoliko popravili z zmagama proti Manchester Cityju in West Hamu v zadnjih dneh. V prvem polčasu smo na City Groundu spremljali trdo tekmo. Redsi so bili bližje zadetku, a sta bila Fabio Carvalho – poskus mu je ubranil Dean Henderson – in Virgil van Dijk z glavo premalo konkretna. Na drugi strani so imeli tudi domači nekaj polpriložnosti. Alisson je moral posredovati po strelih Jesseja Lingaarda in Taiwa Awoniyija, v obeh primerih večjih težav ni imel.

Domači so v drugi polčas vstopili sijajno, saj so po desetih minutah igre povedli. Po prostem strelu je žoga prišla do Steva Cooka na desni strani, ki jo je sijajno poslal pred vrata Liverpoola. Po prvem strelu Awoniyija je Redse rešila vratnica, a se je žoga odbila naravnost na nogo nigerijskega napadalca, ki je izkoristil drugo priložnost za eksplozijo navdušenja domačih navijačev. Do konca srečanja je Liverpool pričakovano oblegal nasprotnikova vrata. a izenačujočega zadetka ekipa z Merseysida ni dosegla in za vodilnim Arsenalom zdaj Liverpool z odigrano tekmo manj zaostaja za 11 točk.