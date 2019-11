Manchester City le do točke proti Newcastlu

Na St. James' Parku so v 22. minuti prvi povedli gostje. David Silva in Raheem Sterling sta kombinirala na levi strani napada, na koncu pa se je žoga srečno odbila do slednjega, ki mu ni bilo težko zabiti. A vodstvo je trajalo vsega tri minute. V 25. je Miguel Almiron lepo našel Jetra Willemsa, Nizozemec pa je z natančnim strelom po tleh matiral nemočnega Edersona.

Srake so v nadaljevanju umirile ritem igre, kar je četi Pepa Guardiole povzročalo velike težave. Španski strateg je upal na trenutek genialnosti, katerega od svojih izjemnih posameznikov, dočakal pa ga je v 82. minuti. Kevin De Bruyne je zabil evrogol s kakšnih 20 metrov, ob katerem je bilMartin Dubravka brez pravih možnosti. Kazalo je že, da bodo meščani le odnesli celo kožo, aJonjo Shelvey je imel svojo računico. V 88. minuti je nekdanji vezist Liverpoola osrečil svojega nekdanjega delodajalca, saj je po natančnem strelu z razdalje poskrbel za delitev točk. S tem imajo Redsi možnost, da ob morebitni zmagi lanskim prvakom pobegnejo že na enajst točk razlike.

Angleško prvenstvo, 14. krog, rezultati:

Newcastle United - Manchester City 2:2(1:1)

Willems 25., Shelvey 88.; Sterling 22., De Bruyne 82.