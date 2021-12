Fred junak na Rangnickovem debiju, Tottenham do zmage še tretjič zapored

Ralf Rangnick je proti Crystal Palaceu odvodil svojo prvo tekmo na klopi Manchester Uniteda. Da je bil njegov debi uspešen, je v 78. minuti poskrbel Brazilec Fred, ki je z roba kazenskega prostora dosegel edini zadetek tekme na Old Traffordu. Istočasno je Tottenham zanesljivo ugnal Norwich (3:0) in tako prišel do tretje zaporedne prvenstvene zmage.

icon-link Statistika tekme Manchester United - Crystal Palace FOTO: Sofascore.com Ralf Rangnick je bil v četrtek proti Arsenalu še na tribuni, tokrat pa je obračun Manchester Uniteda in Criystal Palacea že pospremil s trenerske klopi. V prvem polčasu so bili rdeči vragi, za katere je v prvi postavi zopet začel Cristiano Ronaldo, boljši tekmeci, a niso uspeli kronati terenske premoči. Tudi na začetku drugega polčasa smo spremljali premoč domačih, a so se londonski orli žilavo branili. Ko je bilo do konca še četrt ure, se je zdelo, da se je Crystal Palace začel pobirati, saj United ni bil več tako nevaren, nato pa je udaril Fred. Rezervist Mason Greenwood ga je odlično našel na robu kazenskega prostora, Brazilec pa je zavrnjeno podajo z natančnim strelom na daljšo vratnico pretvoril v zadetek za 1:0 in nove tri točke rdečih vragov. "Morali smo nadaljevati z delom, ki smo ga začeli proti Arsenalu. Čeprav bi rezultat lahko bil še precej višji, smo zadovoljni," je po zmagi povedal Bruno Fernandes in dodal: "Fred je nogometaš, ki ima te "enkrat na leto" momente, ko mu uspe zares zahteven strel. Vsi smo veseli zanj, saj je zelo dobra oseba, na treningih veliko gara, a se o njem zelo malo govori." icon-link Statistika tekme Tottenham - Norwich FOTO: Sofascore.com United je s tem preskočil Arsenal, ki bo svojo tekmo 15. kroga sicer igral v ponedeljek proti Evertonu, pred topničarje pa je vsaj začasno skočil tudi Tottenham. Pečat Antonia Conteja je v severnem Londonu vse bolj viden, saj je to bila že tretja zaporedna zmaga Spursov v Premier League. V tem času jih je ugnala le naša Mura v Ljudskem vrtu. Tokrat je bil brez moči Norwich. V prvem polčasu je za vodstvo Tottenhama v 10. minuti poskrbel Lucas Moura, v drugem delu pa sta usodo kanarčkov zapečatila Davinson Sanchez in Heung-min Son. Mouri se je z zadetkom odvalil velik kamen od srca, saj je bil to njegov prvi v tej sezoni. Po tekmi pa je izpostavil pomembnost novega trenerja. "Mislim, da imamo pravo mentaliteto. Iz koraka v korak stopamo po poti, ki jo je začrtal Antonio. Igramo agresivno, z veliko intenzitete, odlično nam gre," je povedal Brazilec. 5. december, Premier League, izidi: Leeds United - Brentford 2:2 (1:0)

Roberts 27., Bamford 90.; Baptiste 54., Canos 61. Manchester United - Crystal Palace 1:0 (0:0)

Fred 78. Tottenham - Norwich City 3:0 (1:0)

Moura 10., Sanchez 67., Heung-min Son 77. Aston Villa - Leicester City