Chelsea le remiziral z bledim Southamptonom

Po (skoraj) brezhibnem začetku na klopi Chelseaja je moral nemški trener londonskih modrih Thomas Tuchelz ekipo opraviti še z gostovanjem pri Southamptonu, preden je lahko pozornost povsem preusmeril na osmino finala Lige prvakov in prvi dvoboj z Atletico Madridom. Po ponedeljkovi zmagi nad Newcastle Unitedom (2:0) je Tuchel opravil kar štiri spremembe začetne postave, v vratih je tekmo začel Edouard Mendy, medtem ko so priložnost dobili še Reece James, Kurt Zouma in N'Golo Kante. Kljub težavam s poškodbo gležnja, zaradi katere je predčasno končal s tekmo proti Unitedu, je bil od prve minute na zelenici tudi napadalec Tammy Abraham.

Nemško-avstrijski trenerski obračun, trener domačih "svetnikov" je seveda Ralf Hasenhüttl, so bolje začeli gostje, ki so v šesti minuti prek Tima Wernerjazačeli nevaren napad, ki ga je po podaji v globino Jamesa z volejem zaključil Marcos Alonso, a bil za las nenatančen. Chelsea je s hitrimi in natančnimi podajami suvereno držal posest, a do sredine polčasa ni več resneje ogrozil vrat Alexa McCarthyja. Alonso je v 25. minuti padel po prodoru v kazenski prostor, a so se sodniki tudi s pomočjo sistema VAR odločili, da ni šlo za najstrožjo kazen. V 29. minuti je s precejšnje razdalje poskušal Antonio Rüdiger, toda McCarthy ni imel večjega dela. Ko je v drugi polovici polčasa nadzor Chelseaja nad igro malce upadel, pa je Southampton povedel iz svoje prve "prave" priložnosti: Takumi Minamino, posojeni član Liverpoola, je prekrasno zaključil akcijo po podaji Nathana Redmondaskozi obrambo Londončanov in pred elegantnim zaključkom z zunanjim delom stopala v prazno mrežo "položil" tako branilca Cesarja Azpilicueto kot vratarja Mendyja.

Sodniki so pet minut kasneje, v 38. minuti, pregledali dvoboj Wernerja in Mousse Djenepoja, ki ga je Nemec nespametno zadel s stopalom in imel veliko sreče, da ni bil huje kaznovan. Chelsea je bil v naslednji minuti blizu izenačenju, na oster predložek Alonsa je pritekel Rüdiger in dobro meril z glavo, a je bil na mestu McCarthy, ki je nato tudi grdo trčil z vratnico. Polčas se je zaključil z novim neprijetnim startom, spet je bil "tarča" gostov Djenepo, ki je z drsečim startom odvzel žogo Kanteju, ta pa ga je pohodil po gležnju. Spet se sodniki na čelu s tistimi, ki pregledujejo VAR-posnetke, niso najbolj izkazali.

