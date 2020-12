Lacazette po vstopu s klopi rešil Arsenal v Brightonu

Nogometaši Arsenala so prišli do druge zaporedne prvenstvene zmage. Po Chelseaju (3:1) so tokrat z minimalno zmago 1:0 ugnali še žilavi Brighton na gostovanju. Varovanci Mikela Artete so si s šestimi točkami v le nekaj dneh vsaj nekoliko oddahnili od boja za obstanek.

icon-expand Mikel Arteta si le lahko nekoliko oddahne. FOTO: AP Mikel Arteta po presenetljivi zmagi nad Chelseajem ni želel spreminjati dobitnega recepta, zato je začetna enajsterica topničarjev ostala praktično nespremenjena, zgoljPierre-Emerick Aubameyang je od prve minute nadomestil Alexandra Lacazetta. V prvem polčasu so bili domači galebi boljši nasprotniki, Arsenal pa je bil v slogu celotne sezone bled in sramežljiv. Po odmoru pa se je razmerje na zelenici nekoliko spremenilo. Brighton je bil še naprej ambiciozen in si je želel vodilnega zadetka, a je s številnimi napadi topničarjem odpiral možnost za protinapade. Po enem izmed takih je bil v lepi situaciji Aubameyang, ki pa je popolnoma zgrešil žogo. Arteta je zaslutil, da to ni Gabončev večer, zato je v igro poslal Lacazetta, Aubameyanga pa premaknil na levo krilno pozicijo. Odločitev je sadove obrodila po vsega nekaj sekundah, ko je po desni strani sijajno prodrl mladi Bukayo Saka, ki je nato lepo našel dobro odkritega francoskega napadalca, ta pa je z natančnim strelom poskrbel za vodstvo gostov. Brighton je do konca še nekoliko bolj pritisnil, a si pravih priložnosti ni mogel pripraviti, tako da je ostalo pri izidu 0:1. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Istočasno je Leeds United na gostovanju povsem razbil domači West Bromwich Albion, ki je v prejšnjem krogu presenetljivo remiziral na Anfieldu. Tokrat je Leeds vse dvome o zmagovalcu razblinil že v prvem polčasu, ki ga je dobil s kar 4:0. Znova je bil med strelci makedonski reprezentant Ezgjan Alioski. Na koncu je bilo 5:0 v korist Leedsa. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Premier League, 29. december, izidi: Brighton – Arsenal 0:1 (0:0)

Lacazette 66. Burnley – Sheffield United 1:0 (1:0)

Mee 32. Southampton – West Ham United 0:0 (0:0) West Bromwich Albion – Leeds United 0:5(0:4)

Sawyers (ag.) 9., Alioski 31., Harrison 36., Rodrigo 40. Raphinha 72. 21.00 Wolverhamtpon – Manchester United