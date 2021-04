Leeds bolj super od Liverpoola, Llorente s prvencem poskrbel za remi

"Napol sem upal, da si bodo premislili zaradi odzivov v javnosti," je v čustvenem nastopu v studiu Sky Sports dejal Neville, dolgoletni branilec in kapetan Manchester Uniteda. "Odziv me je navdušil. A če jim to uspe izpeljati, ti lastniki pa so v preteklosti že izpeljali težke reči, saj so kot jeklo, potem bo to spremenilo nogomet v tej državi za vedno. Za vedno. Zdaj se moramo mobilizirati, organizirati. Vsi morajo podpreti to. Pozabite na to, za kateri klub navijate. Poskušajo nam vzeti nogomet," je še povedal Neville.

Spopad Leeds Uniteda in Liverpoola na legendarnem Elland Roadu je minil v znamenju številnih sporočil proti oblikovanju novega elitnega evropskega tekmovanja, tako imenovane superlige, h kateri je sicer pristopilo tudi vodstvo Liverpoola. "Nogomet pripada navijačem," je pisalo na enem od velikih transparentov na stadionu, medtem ko sta se napovedanih sprememb v samem vrhu evropske klubske piramide ostro lotila tudi vplivna strokovna komentatorja televizije Sky Sports Gary Neville in Jamie Carragher , ikoni večnih rivalov iz Manchestra in Liverpoola.

Bielsa o superligi: Zakaj takšna osuplost? To se je napovedovalo.

"To me ne preseneča. Najmočnejši klubi so svojo prevlado uspeli uveljaviti tudi skozi tekmovanje. Teh za služenje denarja ne potrebujejo več, tisto, česar ne potrebujejo več, pa zavržejo. To je zelo običajna stvar, ne le v nogometu. To nas ne sme presenečati," se je pred tekmo o trenutni situaciji v nogometu in svetu razgovoril eden največjih mislecev v svetu nogometa, argentinski trener Leedsa Marcelo Bielsa.

"Temeljna težava je, da želijo bogati vedno postati še bogatejši, brez da bi se menili za posledice, ki jih ima to na preostale. S tem, ko pridobijo na moči, začenjajo zahtevati še več privilegijev. Najmočnejši so močni zaradi igralcev, ki jih pripeljejo, vsi ostale pa lahko zavržejo. Tekmovanje je izvrstno zaradi tega, ker omogoča razvoj eni od teh šibkih ekip, ne le velikih ekip, ki igrajo med seboj. A nogomet ni ločen od logike sveta, ki ga imamo v tem trenutku, kjer močnejši postajajo še bogatejši, posledica pa je, da šibkejši postanejo še revnejši. Če je to način, na katerega deluje svet v tem trenutku, zakaj potem takšna osuplost? To nas ne bi smelo presenetiti. To se je napovedovalo."