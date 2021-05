Vratar Alisson z golom v 95. minuti ohranil Liverpool v lovu na Ligo prvakov

Liverpool je z dramatično zmago na gostovanju pri novopečenemu drugoligašu West Bromwich Albionu ostal v igri za preboj v skupinski del Lige prvakov, odločilni zadetek pa je globoko v sodnikovem podaljšku po podaji iz kota dosegel vratar Alisson Becker (2:1). Tottenham je z domačo zmago nad Wolverhampton Wanderersi izkoristil sobotni spodrsljaj mestnega tekmeca West Ham Uniteda ter prevzel šesto mesto na lestvici Premier League (2:0). V boju za evropska mesta zdrsnilo tudi Evertonu, ki ga je doma premagal zadnjeuvrščeni Sheffield United (0:1).

icon-expand Nogometaši Liverpoola slavijo z vratarjem Alissonom. FOTO: AP

Liverpool si je v neverjetnem slogu zagotovil zmago v deževnem Birminghamu, kjer je po podaji iz kota z glavo izjemen zadetek v 95. minuti dosegel brazilski vratar Alisson Becker. Osvajalci Lige prvakov iz leta 2019 so tako ohranili upe po igranju v najelitnejšem evropskem tekmovanju tudi v prihodnji sezoni, potem ko so se letos poslovili v četrtfinalu proti madridskemu Realu in morajo do konca ligaške sezone osvojiti najmanj četrto mesto, ki še prinaša uvrstitev v skupinski del LP. Mohamed Salah je v prvem polčasu izničil vodilni zadetek West Broma, pod katerega se je podpisal Hal Robson-Kanu, in se na vrhu lestvice strelcev Premier League izenačil s Tottenhamovim kapetanom Harryjem Kanom. Po izenačenju Salaha so morali Liverpoolčani, ki so v tej sezoni z ogromnim zaostankom predali ligaški naslov Manchester Cityju, na zmagoviti zadetek čakati vse do zadnjega napada, ko je z glavo mojstrsko zadel Alisson.

icon-link Statistika tekme West Bromwich Albion - Liverpool. FOTO: AP

Trener Jürgen Klopp je pred tekmo potrdil, da Diogo Jota zaradi poškodbe v tej sezoni ne bo več igral, medtem ko se je napadalec Sadio Mane opravičil, ker Nemcu po zmagi na derbiju z Manchester Unitedom (4:2) ni stisnil roke. West Brom je z lepim zavitim strelom Robson-Kanuja povedel v 15. minuti, potem ko je Valižan, eden junakov Eura 2016, v Premier League začel celo prvo tekmo po letu 2017. Mane je bil manj kot deset minut kasneje blizu izenačenju, toda neposredne bližine je zgrešil cilj. V 32. minuti pa je uspel izenačiti Salah, ki je z roba kazenskega prostora zadel v "malo mrežico". Le nekaj sekund kasneje je Roberto Firmino zatresel prečko, kmalu po začetku drugega polčasa pa so sodniki zaradi prepovedanega položaja razveljavili gol Maneju. Sam Johnstone je še pred iztekom prvih 60 minut ustavil Salaha, ki je zaključil protinapad rdečih, v 71. minuti pa so delivci pravice razveljavili tudi golKyla Bartleyja, saj naj bi Matt Phillips v prepovedanem položaju oviral liverpoolskega vratarja. Po tem, ko je zrelo priložnost z neposredne bližine zapravil še Trent Alexander-Arnold, Johnston pa je prisebno ustavil Thiaga Alcantaro, je zadnji udarec pripadel nepričakovanemu junaku, vratarju Alissonu, ki je s soigralci glasno proslavil zmagoviti zadetek z glavo.

icon-expand Pierre-Emile Hoejbjerg (v belem dresu) je v drugem polčasu premagal vratarja Ruija Patricia ter dosegel zadetek za končnih 2:0. FOTO: AP

Kane in Hoejbjerg dvignila Tottenham med 'Evropejce'

Tottenham se je vrnil na mesta, ki ob koncu sezone prinašajo nastop v skupinskem delu Lige Evropa, vsaj teoretično pa so "spursi" z zmago nad Wolverhamptonom ostali tudi v igri za vnovičen preboj v Ligo prvakov. Z goloma Kana in Pierra-Emile Hoejbjergaso severni Londončani dve tekmi pred koncem zaostanek za četrtouvrščenim finalistom Lige prvakov Chelseajem zmanjšali na pet točk. Kane je tik pred polčasom dosegel svoj 22. zadetek v tej ligaški sezoni in v boju za naslov najboljšega strelca Premier League za gol prehitel Liverpoolovega Egipčana Mohameda Salaha.

icon-link Statistika tekme Tottenham - Wolverhampton Wanderers. FOTO: Sofascore.com

Poraz v Londonu pomeni, da bodo Wolvesi prvič po povratku med elito leta 2018 sezono sklenili v drugi polovici lestvice. Kane je sicer že v šesti minuti zapretil z odličnim strelom z razdalje, ki je zadel vratnico. V 44. minuti je nato branilec "volkov" Conor Coadykar dvakrat preprečil zadetek domačim na črti vrat, nekaj trenutkov kasneje pa je Kane vnovič ušel "ofsajd zanki" in matiral nemočnega Ruija Patricia. Otroku Tottenhama je uspel tudi zanimiv dosežek: postal je šele četrti igralec, ki je sodeloval pri več kot 35 golih v dveh različnih sezonah Premier League (2016/17 in 2020/21), potem ko je to kar štirikrat sicer uspelo legendi velikega tekmeca Arsenala, Francozu Thierryju Henryju, trikrat nepozabnemu strelcu Newcastle Uniteda Alanu Shearerjuin dvakrat še enemu nekdanjemu članu "topničarjev", Nizozemcu Robinu van Persieju. Kane je deset minut po začetku drugega polčasa zatresel tudi vratnico, okvir vrat pa je nato zadel še Dele Alli. Po nekaj več kot uri igre je bila tekma odločena, ko je Hoejbjerg v mrežo pospravil odbitek Patricia, ki ga je z močnim strelom preizkusil Gareth Bale. Na zadnji nedeljski tekmi si je velik spodrsljaj privoščil Everton, ki ga je na domači zelenici premagal zadnjeuvrščeni Sheffield United (0:1). Modri bi lahko na lestvici z zmago ujeli sedmi West Ham, toda na Goodison Parku je tekmo že v sedmi minuti odločil Daniel Jebbison.

icon-link Statistika tekme Everton - Sheffield United. FOTO: Sofascore.com

