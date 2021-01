Arsenal in Crystal Palace remizirala v uspavanki na Emiratesu

Arsenal je v tekmo vstopil na krilih treh zaporednih ligaških zmag, za nameček pa je minuli vikend proti Newcastlu še napredoval v FA pokalu, a niti v tem rezultatsko uspešnem obdobju predstave topničarjev niso bile zares prepričljive, kar se je nadaljevalo tudi tokrat. V prvem polčasu si Arsenal ni priigral niti ene prave priložnosti, medtem ko je imel gostujoči Crystal Palace tik pred koncem prvega dela dve zares lepi za vodstvo, a ju ni izkoristil. Ob prvi priložnosti v 39. minuti je strel Jamesa Tomkinsa z glavo zaustavila prečka, kmalu zatem pa je podoben poskus Christiana Bentekejaubranil Bernd Leno.

Začetek drugega polčasa je bil nekoliko bolj po okusuMikela Artete, a kaj ko so bili njegovi varovanci kot po pravilu premalo konkretni v zaključkih akcij. Tako si tudi v drugem delu niso uspeli pripraviti zares lepega strela na gostujoča vrata, medtem ko so se orli počasi prebujali in so bili – tako kot v prvem delu – najbolj nevarni v zadnjih minutah. Deset minut pred koncem je na igrišče vstopil tudi lani najboljši strelec Palacea Jordan Ayew, ki je imel eno ugodno situacijo, a ni uspel ogroziti Lena. Na koncu je ostalo pri 0:0 in – glede ne prikazano – zasluženi delitvi točk.