Topničarji po preobratu presenetili Leicester City

Nogometaši Arsenala so srečanje pri do tega kroga drugi ekipi angleške Premier League odprli v slogu te sezone – slabo. Youri Tielemenas je namreč s samostojnim prodorom in natančnim zaključkom že v šesti minuti izkoristil luknjo na levi strani londonske obrambe za prednost lisic z 1:0. Varovanci Mikela Artetaso se po prejetem zadetku prebudili in zaigrali bistveno bolj odločno. Sredi prvega polčasa je Nicolas Pepe izsilil enajstmetrovko, a je posredovanje VAR-a razkrilo, da je bil prekršek storjen izven kazenskega prostora. V 39. minuti pa so topničarji le prišli do izenačenja, ko je po podaji s prostega strela do strela z glavo prišel David Luiz. V drugi minuti sodniškega dodatka je bil še enkrat na delu VAR, ki pa je tokrat presodil v korist Arsenala. Po igri z roko domačih v kazenskem prostoru je enajstmetrovko izvedelAlexandre Lacazette, ki je natančno meril za 1:2.

Že kmalu po začetku drugega dela so Londončani lisicam zabili še zadnji žebelj v krsto. Po hitrem protinapadu je žoga prišla na levo stran, kjer je bil Willian, Brazilec pa je nato spretno in ob slabem posredovanju Kasperja Schmeichelazaposlil osamljenega Pepeja, ki mu ni bilo težko zabiti za končnih 1:3.