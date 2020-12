Arsenal po skoraj mesecu do prve točke, Everton ugnal Leicester

Za svetnike je v 18. minuti zabil Theo Walcott, nekdanji nogometaš Arsenala, ki je na Emiratesu igral več kot desetletje in v tem času nekajkrat nosil celo kapetanski trak kluba. Na začetku drugega dela je po asistenciEddia Nketiaha izenačil Pierre-Emerick Aubameyang, ki se je tako vsaj malo odkupil za avtogol izpred nekaj dni, ki je Burnleyju v severnem Londonu prinesel zmago. Do konca tekme smo videli zgolj še izključitev centralnega branilca Gabriela, ki je v razmaku nekaj minut dvakrat prejel rumeni karton.

Kako nedisciplinirani so nogometaši Mikela Artete, priča tudi podatek, da so, odkar je Arsenal prvič vodil nekdanji kapetan kluba (26. decembra lani, op. a.), prejeli kar sedem rdečih kartonov, štiri več od kateregakoli drugega kluba v Premier League.

Po odličnem začetku sezone je četaCarla Ancelottija nekoliko padla v formi, v zadnjem času pa jo je znova našla. Po skalpu Chelseaja je Everton namreč ugnal še visokoleteči Leicester City, in to na gostovanju. Za zmago z 2:0 sta zadela Richarlison v prvem polčasu in branilec Mason Holgatev drugem. Z zmago so se karamele lisicam približale na vsega točko in so tako ponovno povsem blizu četrtemu mestu, ki vodi v Ligo prvakov.

Obračun vodilnih na Anfieldu

Jose Mourinhose je v velikem derbiju kroga odločil za preverjeno taktiko – bunker. O stanju v prvem polčasu na Anfieldu veliko pove podatek, da so gostje sestavili vsega 75 podaj. A kljub temu je bilo po prvih 45 minutah izenačeno. Domače je v 26. minuti v vodstvo z veliko mero srečo – žogo je na poti v gol preusmerila gostujoča obramba – popeljal Mohamed Salah, le nekaj minut kasneje pa je odgovoril verjetno najboljši nogometaš Tottenhama v tej sezoni Heung-min Son. Spursi so izpeljali hiter protinapad, Korejca je lepo našelGiovani Lo Celso, nato pa je Son ohranil mirno kri in v situaciji 1 na 1 matiral nemočnega Alissona.

V drugem polčasu se je prevlada Redsov nadaljevala, sredi drugega dela so imeli kar 80 odstotkov posesti, a tudi v nadaljevanju je Tottenham imel svoje priložnosti. V 62. minuti je sijajno zapravil Steven Bergwijn, ki je stresel vratnico. Sledil je kot, po katerem je do strela prišel šeHarry Kane, a je tudi on zgrešil, tako da je ostalo 1:1. V 67. minuti je za domače zapretilRoberto Firmino, a jeHugo Llorisžogo brez težav ujel.