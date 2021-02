Aston Villa bledemu Arsenalu prizadejala drugi zaporedni poraz

"Topničarji" obračuna na Villa Parku ne bi mogli začeti slabše. Že v drugi minuti si je namreč na desni strani obrambe veliko napako privoščil Cedric Soares, ki je slabo vračal žogo branilcu Gabrielu Magalhaesu. Prestregel jo je Bertrand Traore, ki je nato zaposlil lepo odkritegaOllieja Watkinsa, ta pa je tudi s pomočjo sreče, saj se je žoga odbila odRoba Holdinga, premagal Mathewa Ryana, čigar debi v vratih Arsenala se je začel naravnost katastrofalno. Prejeti zadetek pa je le prebudil Londončane, ki so v nadaljevanju zaigrali bolj zbrano in so imeli v prvem polčasu terensko premoč. V 29. minuti je s prostega strela poizkušalGranit Xhaka, njegov strel pa je s sijajnim posredovanjem v kot izbil Emiliano Martinez, ki je v Aston Villo pred sezono prestopil prav iz Arsenala. Le dve minuti kasneje je po iznajdljivem preigravanju v kazenskem prostoru topničarjev do svoje priložnosti prišel asistent pri prvem zadetku Traore, čigar lob pa ni bil dovolj natančen, da bi moral Ryan še drugič na tekmi po žogo v svojo mrežo. Zadnji strel v prvem delu je imel v 44. minuti Nicolas Pepe, ki je z atraktivnim poskusom za las zgrešil okvir vrat domačih, tako da je ostalo pri 1:0.

V drugi polčas so tako kot v prvega bolje vstopili domači levi, ki so imeli kar nekaj polpriložnosti, a se je vselej izkazal Ryan. Okoli 60. minute je četa Mikela Artete znova prevzela vajeti igre, a je bila kljub terenski premoči bolj ali manj nenevarna. Še najbližje zadetku je bil Pepe, ki je z leve strani meril za las mimo Villinih vrat. Arteta je do konca poskušal tudi z zamenjavami, tako je prvo resnejšo priložnost pri Arsenalu dočakalMartin Oedegaard, ki je vstopil v 65. minuti, a večjega pečata na igrišču ni pustil. Prav Norvežan je bil sicer tisti, ki je po podaji Bukaya Sakaja zapravil zadnjo priložnost Arsenala, da pride do vsaj točke. Končalo se je pri 1:0, kar je drugi zaporedni poraz Arsenala v Premier League. Nogometaši Aston Ville pa so s tremi točkami odgovorili na poraz izpred nekaj dni, ko jih je na Villa Parku ugnal West Ham.