Premier League nazaj s kontroverzno tekmo v Birminghamu

Ne preveč navdahnjen prvi polčas se je začel z minuto molka za umrle v zadnjih mesecih in nato še s simboličnim klečanjem v podporo protestom temnopolte skupnosti v Združenih državah Amerike ter po svetu. V ta namen sta ekipi Aston Ville in Sheffield Uniteda nosili posebne drese brez priimkov nogometašev, nad številkami je bil izpisan slogan Black Lives Matter. Prvi polčas na Villa Parku sicer ni postregel s presežki in ostal povsem v senci dveh spornih VAR-odločitev. Oziroma bolje rečeno "neodločitev", saj je glavni sodnik Michael Olivers pomočniki na zelenici in v VAR-sobi "zamudil" kar dve sporni situaciji.

Najprej ob padcu Anwarja El Ghazijav kazenskem prostoru Uniteda ob Johnu Lundstramu v 26. minuti, ko si Oliver niti ni ogledal počasnega posnetka, še bolj pa bo odmevala (oziroma že odmeva) 42. minuta, ko je vratar Orjan Nylandz žogo po prostem strelu Oliverja Norwoodaveč kot očitno prečkal črto gola, a glavni sodnik na svojo za to namenjeno uro ni dobil obvestila, da je padel zadetek. Nylanda so sicer odrinili, a sodnik za prekršek ni zapiskal, protesti gostujočega moštva pa niso zalegli.

V drugem polčasu prav tako ni bilo "umiranja" v lepoti. V 52. minuti je dobro posredoval Dean Henderson, ki ga je po podaji Matta Targettaz močnim strelom preizkusil Keinan Davis. Birminghamčani so prevladovali tudi v naslednjih minutah, nato pa popustili, vseeno pa prek Jacka Graelishapo dobri uri igre prišli še do ene priložnosti. Graelish je preigraval in nato našel Johna McGinna, Henderson pa je bil po novi "bombi" z razdalje spet na mestu. Izid se do konca ni spremenil in Sheffield je s točko skočil na šesto mesto s 44 točkami, točko za Manchester Unitedom (45) in tremi za Chelseajem (48), tako da je še povsem v igri celo za vozovnice elitne Lige prvakov, medtem ko se Aston Villa ni uspela dvigniti z nezaželenega 19. mesta (26 točk). Do "varnosti" jih sicer loči vsega točka, 17. Watford jih ima namreč 27.

Aston Villa se je izkazala z ganljivim poklonom očetu trenerja Deana Smitha, Ronu, ki je bil velik navijač Ville in dolga leta tudi reditelj na stadionu Villa Park‒prejšnji mesec je po okužbi z novim koronavirusom umrl: