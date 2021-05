Mojstrovina Cavanija ni bila dovolj za zmago vragov proti Fulhamu

Manchester United je ob prisotnosti navijačev vidno navdahnjeno začel srečanje proti že izpadlemu Fulhamu. Pritisk je sadove obrodil v 15. minuti, ko je David de Gea podal Brunu Fernandesu, ta je žogo nesebično prepustil Edinsonu Cavaniju, ki je s kakšnih 40 metrov sijajno opazil, da Fulhamov čuvaj mrežeAlphonse Areola stoji nekaj metrov izven svojih vrat, in je to znal izkoristiti s prefinjenim lobom za 1:0. V nadaljevanju prvega dela so imeli rdeči vragi še nakj zrelih priložnosti, a je ostalo pri tem izidu.