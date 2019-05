Bournemouth v 91. minuti zlomil deveterico Spursov, rivali še upajo

Bournemouth, Newcastle upon Tyne, 04.05.2019, 15:24 | Posodobljeno pred eno minuto

Bournemouthov 19-letni vratar Mark Travers je blestel na svojem prvem nastopu v Premier League in povzročal sive lase članom Tottenhama, ki so po kar dveh izključitvah v enem zadnjih napadov izgubili na južni angleški obali (0:1). Boj za tretje oziroma četrto mesto na lestvici je tako še naprej povsem odprt, kar so pred povratno tekmo z Ajaxom v polfinalu Lige prvakov slabe novice za Spurse.