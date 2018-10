Palace končal serijo Arsenala, Chelseajev sprehod skozi Burnley

Vse tekme na Otoku so se v nedeljo začele z minuto molka za žrtve helikopterske nesreče v Leicestru, kjer je kmalu po sobotni tekmi Premier League med Leicester Cityjem in West Ham Unitedom prišlo do nesreče ob stadionu King Power. Med žrtvami naj bi bil tudi predsednik lisjakov Vichai Srivaddhanaprabha.

Crystal Palace je prekinil niz enajstih zaporednih zmag v vseh tekmovanjih mestnega tekmeca Arsenala, tekma na stadionu Selhurst Park pa bo po remiju z 2:2 še dolgo burila duhove zaradi nekaj kontroverznih trenutkov. Luka Milivojević je sicer zabil oba gola za orle, oba z enajstih metrov, Granit Xhaka in Pierre-Emerick Aubameyang pa sta v drugem polčasu poskrbela za preobrat topničarjev. Palace je začel bolje in Wilfried Zaha je v 14. minuti zatresel vratnico, Andros Townsend pa je zgrešil cilj po še eni lepi akciji.

Arsenal je imel nato hitro dve zreli priložnosti po 21 minutah igre, toda Alexandre Lacazette je s precej ponesrečenim poskusom za las zgrešil vrata, Hector Bellerinpa je z nekaj metrov meril v blok. Domači so dobili v zaključku polčasa idealno priložnost za vodstvo, najstrožjo kazen, potem ko je Shkodran Mustafiv kazenskem prostoru zrušil Cheikhouja Kouyateja.

Sodniki niso videli roke Lacazetta

Milivojević, ki je še prejšnji teden na gostovanju pri Evertonu zgrešil z bele pike, je bil tokrat natančen in Bernda Lenaposlal v napačno smer, svojo ekipo pa na polčas s prednostjo. Arsenalovci so v nadaljevanju tekme hitro izenačili in nato še povedli. Milivojević je storil prekršek na robu kazenskega prostora, Xhaka pa je mojstrsko meril v daljši zgornji kot za 1:1. Arsenal pod novim trenerjem Unaijem Emeryjempraviloma blesti v drugih polčasih in tako je bilo tudi tokrat, v 56. minuti je bilo namreč na semaforju že 1:2.

Lacazette je po podaji iz kota igral z roko, žoga pa je brez sodniškega posredovanja na oddaljenejši vratnici prišla do Aubameyanga, ki je storil ravno dovolj, da jo je potisnil prek črte, milimetrsko odločitev sodnikov je potrdila tudi tehnologija. Toda Arsenal, ki se je do konca obračuna večinoma branil, ni zdržal: Xhaka je po napaki Mustafija nepravilno oviral Zahaja in v 82. minuti zakrivil novo najstrožjo kazen, Milivojević pa je s še enim strelom v vratarjevo desno stran, Leno je bil zelo blizu uspehu, uspel izenačiti. Kljub temu, da Arsenal ni izkoristil priložnosti, da bi na tretjem mestu prehitel Manchester City, so severni Londončani ohranili niz tekem brez poraza, ki traja od drugega kroga aktualne sezone.

Barkley uspešno nadomeščal Hazarda, nov gol Loftusa-Cheeka

Ross Barkleyje bil spet med vodilnimi igralci Chelseaja, ki je z visoko zmago pri Burnleyju zavzel drugo mesto na lestvici (4:0). Trener modrih Maurizio Sarrije močno premešal ekipo, ki je sredi tedna v Ligi Evropa premagala beloruski BATE, največjega zvezdnika zahodnih Londončanov Edena Hazardapa ni bilo niti na klopi. Toda Barkley je Belgijca izvrstno nadomestil ter poleg gola prispeval tudi podajo, Chelsea pa je v 22. minuti povedel po zaslugi Alvara Morate, ki je po Barkleyjevi podaji v globino stisnil žogo mimo Joeja Harta.

Nekdanji vezist Evertona je potrdil zmago v 57. minuti, ko je natančno zadel z okoli 25 metrov. Willian je po prodoru z levega krila v 63. minuti zabil še eno žogo mimo Harta za 3:0, Ruben Loftus-Cheek, ki je proti BATE zabil kar tri gole, pa se je vnovič vpisal med strelce ter postavil končnih 4:0. Chelsea je nepremagan že na zadnjih desetih tekmah, Burnley pa je po lanski navdušujoči sezoni šele na 14. mestu s skromnimi osmimi točkami.

Izidi 10. kroga Premier League:

Burnley ‒ Chelsea 0:4 (0:1)

Morata 22., Barkley 57., Willian 63., Loftus-Cheek 90.

Crystal Palace ‒ Arsenal 2:2 (1:0)

Milivojević 45., 83./obe 11-m; Xhaka 52., Aubameyang 56.

Liverpool ‒ Cardiff City 4:1 (1:0)

Salah 10., Mane 66., 87., Shaqiri 84.; Paterson 77.

Leicester City ‒ West Ham United 1:1

Brighton & Hove Albion ‒ Wolverhampton Wanderers 1:0

Fulham ‒ AFC Bournemouth 0:3

Southampton ‒ Newcastle United 0:0

Watford ‒ Huddersfield Town 3:0

Jon Gorenc-Stanković (Huddersfield) je bil na klopi.

