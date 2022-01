Poslastica na Stamfordu brez zmagovalca, Chelsea proti Redsom nadoknadil dva gola zaostanka

V derbiju 21. kroga angleške Premier League sta se na Stamford Bridgeu pomerila Chelsea in Liverpool. V pravi poslastici so Redsi sredi prvega polčasa že vodili z 2:0, a so se domači do odmora uspeli vrniti na 2:2, potem ko sta v polno merila Mateo Kovačić in Christian Pulisic. V nadaljevanju zadetkov kljub visokemu ritmu igre nismo videli. Chelsea je tako zadržal drugo mesto, a ima Liverpool ob tekmi manj le točko zaostanka.

Pred derbijem so imeli v obeh ekipah kadrovske težave; Liverpoolov trener Jürgen Klopp ni smel na tekmo zaradi pozitivnega testa, manjkali so tudi Alisson, Roberto Firmino in Joel Matip. Domači trener Thomas Tuchel pa v ekipo ni uvrstil Romeluja Lukakuja, ki je pred dnevi otoško javnost razburil z izjavo, da ni zadovoljen s svojim statusom v klubu in bi se rad vrnil v Inter. V prvem polčasu je kazalo, da bo londonska zasedba doživela poraz. V uvodnih minutah so bili namreč gostje boljši in tudi izkoriščali napake domačih v obrambi, najprej je zadel Sadio Mane že v deveti minuti, potem še Mohamed Salah v 26. A so se modri vrnili in najprej znižali z zadetkom Matea Kovačića, že v sodnikovem dodatku prvega dela pa je za 2:2 poskrbel Christian Pulisic. Nadaljevanje je bilo manj razburljivo, ekipi sta si še pripravili nekaj priložnosti, a ne domači vratar Edouard Mendy ne sicer rezervist Liverpoola Caoimhin Kelleher nista več klonila. Na tekmi med Chelseajem in Liverpoolom so bila prvič po 30 letih uporabljena stojišča, ki so jih v kombinaciji s prilagojenimi sedeži postavili v zgornjem delu Stamford Bridgea: Za ogrevanje v popoldanski vrhunec dneva na angleških zelenicah je Brighton pripravil manjše presenečenje in sploh prvič v zgodovini ugnal Everton na njegovem terenu. Zasedba iz Liverpoola je sicer igrala šele prvo tekmo po 16. decembru, gostje pa so po zadetkih Alexisa MacAllisterja in Dana Burna po prvem delu vodili z 2:0. Za kanček upanja je poskrbel Anthony Gordon, a je nato MacAllister z drugim golom na tekmi spet poskrbel za +2, drugi zadetek Gordona pa je pomenil le kozmetični popravek izida. Nov poraz pomeni stopnjevanje težav za domačega stratega Rafo Beniteza, ki je dosegel le eno zmago na zadnjih 12 tekmah. Brentford je z zadetkoma Yoana Wisse in Madsa Roersleva Rasmussena izničil začetni zaostanek za Aston Villo, Leeds pa je zmagal po zadetkih Jacka Harrisona, Stuarta Dallasa in Daniela Jamesa. Že v soboto je Manchester City po preobratu premagal Arsenal z 2:1. Odločilni gol je v 93. minuti dosegel Rodri. City ima zdaj na vrhu lestvice 53 točk, Arsenal na četrtem mestu za njim zaostaja že 18 točk. Tottenham se je topničarjem približal na dve točki, potem ko je v gosteh z 1:0 ugnal Watford. West Ham je tokrat v gosteh premagal Crystal Palace s 3:2. V ponedeljek bosta krog končala Manchester United in Wolverhampton, dve tekmi pa so prestavili. 2. januar, Premier League, 21. krog, izidi: Brentford - Aston Villa 2:1 (1:1)

Wissa 42., Roersiev 83.; Ings 16. Everton - Brighton & Hove Albion 2:3 (0:2)

Gordon 53., 76.; MacAllister 3., 71., Burn 21.

Calvert-Lewin (Everton) je v 25. minuti zapravil enajstmetrovko Leeds United - Burnley 3:1 (1:0)

Harrison 39., Dallas 77., James 90.; Cornet 54. Chelsea - Liverpool 2:2 (2:2)

Kovačić 42., Pulisic 45.; Mane 9., Salah 26.