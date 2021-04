Navijači Chelseaja slavijo: klub izstopa iz superlige, sledijo Atletico, Barca in City?

V javnosti je poteza klubskih veljakov dvignila veliko prahu, pred stadionom Stamford Bridge pa se je pred torkovo ligaško tekmo z Brighton & Hove Albionom zbralo okoli 1000 navijačev. Ti so ovirali prihod ekipe in nekaterih klubskih veljakov, med katerimi je bil tudi legendarni vratar Petr Čech , ki je lahko slišal marsikatero sočno na svoj račun.

BBC je skupaj z ostalimi otoškimi mediji v torek zvečer poročal, da Chelsea pripravlja dokumentacijo, ki bi londonskemu premierligašu omogočala izstop iz novoustanovljene evropske Superlige. Ta se je sicer uradno izoblikovala v noči z nedelje na ponedeljek, Chelsea pa se je znašel v družbi šestih angleških klubov, ki so pristali na pobudo predsednika madridskega Reala Florentina Pereza in somišljenikov.

Skoraj sočasno je BBCobjavil tudi informacijo, da o umiku iz tekmovanja razmišlja tudi Manchester City.

"Chelsea in City nista bila pobudnika tega načrta, podpisala sta kot zadnja v strahu, da bi ostala zadaj. Ni jasno, kako lahko bo to ali kako zavezujoče so pogodbe," poroča BBC, ki dodaja, da se je v torek nekaj spremenilo, vpliv pa bi lahko imeli odzivi v javnosti, politični pritiski ali celo mnenje igralcev, nekateri so svoje nasprotovanje seveda že izrazili tudi javno.

Svetovni mediji tudi poročajo o tem, da se umikajo še Liverpool, Arsenal, Barcelona in Atletico Madrid.

Več sledi!