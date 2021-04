Hladen tuš za Chelsea: 'petarda' WBA in prvi poraz pod Tuchlom

Le na klopi je bil Mason Mount , a je bila to logična odločitev, glede na to, da je mladi Anglež v minulem reprezentančnem ciklu odigral vse tri tekme. "Povedal sem mu, da ga s težkim srcem pustim na klopi, a da to moram storiti zaradi natrpanega urnika. Lahko bi igral, a to je moja odločitev," je vse skupaj pojasnil Tuchel.

Čeprav Chelsea v sredo čaka prvi obračun četrtfinala Lige prvakov s Portom, Thomas Tuchel proti WBA ni želel preveč kalkulirati. Manjkal je le N'Golo Kante , ki ima težave z mišico, namesto njega pa je začel Jorginho . V napadu domačih so začeli Hakim Ziyech , Christian Pulišić in Timo Werner , Kai Havertz pa je bil znova le na klopi. V osrčje obrambe se je vrnil kapetan Thiago Silva , ki je v Premier League nazadnje igral na začetku februarja na derbiju proti Tottenhamu.

Počila je celo 'petarda'

V prvih minutah nismo videli veliko akcije, v 24. minuti pa je moral z igrišča poškodovani branilec gostov Dara O'Shea. Namesto njega je vstopil Branislav Ivanović, ki je svoja najboljša leta nogometne kariere preživel prav kot nogometaš Chelseaja. Kmalu zatem je Pulišić dosegel prvi gol na tekmi, potem ko jeMarcos Alonsos prostega strela meril v vratnico, Američan pa je v mrežo gostov pospravil odbitek.

A že v 29. minuti so Londončani ostali z igralcem manj, ko je Silva storil svoj drugi prekršek za rumeni karton. Kljub temu je imel Chelsea še naprej vse niti igre v svojih nogah, dokler ni v drugi minuti sodniškega dodatka Matheus Pereirapo odlični globinski podaji vratarjaSama Johnstona lobal slabo postavljenega Edouarda Mendyja za 1:1. V četrti minuti dodatka pa je Brazilec po napaki domače obrambe še enkrat prišel do strela in zopet premagal Mendyja za ekspresen preobrat gostov, ki so pred tem krogom zasedali 19. mesto v Premier League.

Navijači WBA so v najmočnejšem otoškem tekmovanju enkrat že proslavljali "čudežen" obstanek, ko se je že zdelo, da so vsi upi izgubljeni, v drugem polčasu pa so njihovi ljubljenci v lovu za novim "čudežem" zmago še povišali. Callum Robinsonje v 63. minuti povišal na 3:1, Mbaye Diagnepa po podaji junaka tekme Pereire pet minut kasneje na 4:1. Mason Mountje v 71. minuti znižal izid, a se Chelsea do konca dvoboja ni uspel še bolj približati. Še več: odjeknila je celo 'petarda', za katero je po novi podaji izjemno razigranega Pereire poskrbel dvakratni strelec Robinson. Tuchel je utrpel šele prvi poraz na klopi modrih, kar pred bližajočim četrtfinalnim spopadom Lige prvakov v Portu še zdaleč ni najboljša priprava na eno izmed tekem sezone. Trenutno še vedno četrti Chelsea lahko za nameček v tem krogu prehitita mestna tekmeca West Ham United in Tottenham, medtem ko je WBA kljub visoki zmagi še vedno sedem točk oddaljen od 17. Newcastle Uniteda, ki ima tudi tekmo manj.