'Lisjaki' bolj zviti tudi od 'orlov' in so spet tretja ekipa Premier League

Prvenec turškega branilca Caglarja Söyüncüja in zadetek prvega zvezdnika kluba Jamieja Vardyja v zaključku tekme sta prinesla novo zmago Leicester Cityju na gostovanju pri Crystal Palacu ter "lisjakom" priskrbela povratek na tretje mesto na lestvici. Na stadionu Selhurst Park je za prvake iz leta 2016 prvi gol Söyüncü dosegel v 57. minuti, potem ko je z glavo v mrežo preusmeril predložek Jamesa Maddisonaiz kota.

TEKMA

Vardy je nato z okroglim desetim ligaškim zadetkom sezone tekmo dokončno odločil v enem zadnjih napadov rednega dela, ko je Demarai Graynajprej prepustil žogo Vardyju in stekel v prostor, sprejel podajo angleškega reprezentanta ter mu nato vrnil žogo za strel po tleh za končnih 2:0. Modri so tako proslavili tretjo zaporedno zmago in po tem, ko so v minulem tednu z zgodovinsko zmago (9:0) ponižali Southampton, so tokrat gostje dokazali, da so sposobni dobiti tudi veliko bolj "trdo" srečanje in se spet na vsega dve točki približali drugouvrščenemu Manchester Cityju. Londončani si niso pripravili kaj prida priložnosti in ostali deveti, čeprav bi jih lahko zmaga dvignila vse do petega mesta na lestvici.