Liverpool pustošil po Londonu in 'orlom' zabil sedem golov

Forma aktualnih angleških prvakov, nogometašev Liverpoola, se očitno približuje lanski. Po zmagi na derbiju proti Tottenhamu, s katero so prevzeli vodstvo na prvenstveni lestvici, so v 14. krogu pokazali še eno prepričljivo predstavo – v Londonu so Crystal Palace premagali s 7:0. Vprašanje zmagovalca so praktično rešili v prvem polčasu. Povedli so po 125 sekundah, ko je podajo Sadia Manejaizkoristil Takumi Minaminoza svoj prvenec v rdečem dresu. Mane se je v 36. minuti še sam vpisal med strelce, izid prvega polčasa pa je postavil Roberto Firmino.

Strelske vaje so gosti nadaljevali v 52. minuti, ko je vodstvo povišal Jordan Henderson, po odlični podaji Minamina je izid 5:0 s svojim drugim golom mojstrsko postavil Firmino, ki je žogo prek vratarja poslal v mrežo. Zadnja gola je dosegel Mohamed Salah, prvega z glavo, drugega pa z lepim strelom z roba kazenskega prostora, Egipčan je z 12 goli zdaj sam na vrhu najboljših strelcev lige. Za Crystal Palace je to najvišji poraz na domačem igrišču v zgodovini, Liverpool pa je prvič v zgodovini kluba na gostovanju zmagal s sedmimi goli razlike. Sedem golov so pod taktirko Jürgna Kloppaaktualni angleški prvaki na uradnih tekmah zdaj zabili že štirikrat: nazadnje septembra letos v angleškem ligaškem pokalu proti nižjeligašu Lincoln Cityju (2:7), dvakrat pa na tekmah Lige prvakov, in sicer v mariborskem Ljudskem vrtu, ko je bil na obračunu skupinskega dela najelitnejšega evropskega tekmovanja izid prav tako 0:7, pa tudi na domačem Anfieldu proti moskovskemu Spartaku (7:0).