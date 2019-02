Nič golov in kar štiri poškodbe na obračunu največjih rivalov

Marcus Rashford (levo) in Mohamed Salah v boju za žogo na Old Traffordu.

Manchester City zaradi finalne tekme ligaškega pokala s Chelseajem v tem krogu Premier League počiva, Liverpoolu pa se na vrhu lestvice ni uspelo odlepiti od sinje modrih, saj jih je na največjem otoškem derbiju pri remiju na domačem Old Traffordu zadržal prebujeni Manchester United. Obračun so kljub napovedim o velikem številu golov zaznamovali trdi dvoboji in poškodbe, Unitedov trener Ole Gunnar Solskjaer je tako že v prvem polčasu moral opraviti vse tri menjave.

Točka je bila dovolj za Liverpoolčane, ki so spet vodilna ekipa najmočnejšega otoškega prvenstva. Tekmo so gostje tudi bolje začeli, David de Geaje moral posredovati že po nekaj sekundah, ko mu je Ashley Youngpod pritiskom Roberta Firmina vrnil neprijetno podajo, glavni sodnik Michael Oliverpa je zapiskal za indirektni prosti strel. Liverpoolčani so zahtevali najstrožjo kazen, a sodnik, ki je zaslovel na lanski tekmi madridskega Reala in Juventusa v Ligi prvakov, se ni dal, gostje pa lepe priložnosti niso uspeli izkoristiti, saj je strel Jamesa Milnerjapoletel v blok.

TEKMA

Poškodbe, poškodbe, poškodbe ...

Domača obramba je nato dobro zaprla Mohameda Salaha, ki je želel prodreti v kazenski prostor, v protinapadu pa je Marcusu Rashfordu spodrsnilo in njegov strel s strani je Alisson Beckerzlahka ukrotil. V razburljivih prvih minutah se je še en prodor Salaha končal s podajo po tleh, ki se je odbila do De Gee, s slabim posredovanjem pa se ni najbolj izkazal Luke Shaw, a se je United le ubranil. Po 15 minutah je v prodoru padel Joël Matip in rdečim priigral prosti strel, ki ga je grdo zapravil Salah. Tudi podaja Andrewa Robertsonav eni naslednjih akcij ni našla naslovnika, medtem ko se je ob robu igrišča za vstop že pripravljal Alexis Sanchez, saj je Rashford začel šepati.

A na koncu iz igre ni odšel angleški reprezentant, temveč eden najpomembnejših členov Solskjaerjeve ekipe, vezist Ander Herrera, ki se je prijel za zadnjo stegensko mišico. Po 21 minutah ga je zamenjal Andreas Pereira, kmalu pa je moral iz igre zaradi udarca še Juan Mata, ki ga je še pred izrekom prvih 30 minut nadomestil Jesse Lingard. Menjati je moral tudi Jürgen Klopp, ki je iz igre potegnil Firmina, potem ko je Brazilec nerodno stopil, na zelenico pa je pritekel nekdanji član Unitedovega mestnega tekmeca Man. Cityja Daniel Sturridge.

Alisson 'prebral' Lingarda, sodniki razveljavili (avto)gol Matipa

V nadaljevanju polčasa sta s streli z razdalje neuspešno poskušala ravno Sturridge in Paul Pogba, a vratarja nista bila na resnih preizkušnjah. Alisson se je izkazal v zaključku polčasa, ko se je po podaji skozi obrambo Romeluja Lukakuja sam pred njim pojavil Lingard, a ga je brazilski vratar "prebral" ter mu z roko vzel žogo med preigravanjem. Ob tem dvoboju se je Lingard, ki je ravno okreval, spet poškodoval in Sanchez je lahko kot zadnji že v prvem polčasu vstopil v igro. Sanchez je za edino resnejšo priložnost do konca polčasa zaposlil Lukakuja, čigar strel z glavo pa je bil lahek plen za Alissona.

De Gea je na začetku drugega polčasa podobno kot v prvem Alisson lepo zaprl Sturridga, po podaji Younga s prostega strela pa je z glavo veliko resneje golu Liverpoola zapretil Pogba, a je bil v prepovedanem položaju. V nadaljevanju polčasa je dvakrat poskusil Georginio Wijnaldum, čigar strel z roba kazenskega prostora po dobri uri igre ni bil natančen, njegov poskus z glavo pa se je na varno odbil od Scotta McTominaya. V 71. minuti je Klopp iz igre potegnil vezista Jordana Hendersona, ki ga je zamenjal napadalno veliko podjetnejši Xherdan Shaqiri.

A nekaj minut kasneje so slavili domači navijači, toda po podaji Christopherja Smallinga v sredino in avtogolu Matipa so Liverpoolčane "rešili" sodniki, ki so opazili, da je bil Smalling v prepovedanem položaju. Iz igre je šel pred zadnjimi desetimi minutami ob navdušenju domačega dela Old Trafforda tudi Salah, razen predložka Lukakuja, ki je bil le malce predolg za neodločnega Smallinga, pa večjih razburjenj do konca tekme ni bilo.

Izidi 27. kroga Premier League:

Manchester United ‒ Liverpool 0:0

POSTAVI

Arsenal ‒ Southampton 2:0 (2:0)

Lacazette 6., Mkhitarjan 17.

POSTAVI

Newcastle United ‒ Huddersfield Town 2:0 (0:0)

Rondon 46., Perez 52.

RK: Smith 20./Huddersfield

Jon Gorenc-Stanković (Huddersfield) je bil na klopi.

POSTAVI

Burnley ‒ Tottenham Hotspur 2:1 (0:0)

Wood 57., Barnes 84.; Kane 66.

POSTAVI

Leicester City ‒ Crystal Palace 1:4

AFC Bournemouth ‒ Wolverhampton Wanderers 1:1

West Ham United ‒ Fulham 3:1

Cardiff City ‒ Watford 1:5

LESTVICA