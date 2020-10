Ancelottijev Everton poražen v Southamptonu, Arsenal klonil doma proti Leicesteru

Carlo Ancelotti in James Rodriguez sta z Evertonom doživela pri ligaški poraz v tej sezoni.

Pred začetkom srečanja je bil pri Evertonu vprašljiv James Rodriguez, a je zdravniški ekipi karamel Kolumbijca uspelo usposobiti, tako da je začel v prvi postavi. Svetniki so srečanje bolje začeli, imeli so več od igre, za kar so bili nagrajeni v 27. minuti. Hitro kombinacijo iz stranskega avta je v zadetek z močnim strelom v drugi kot vratarja Jordana Pickforda pretvoril občasni angleški reprezentant James Ward-Prowse. V 35. minuti je bil izid na semaforju že 2:0. Prvi zvezdnik Southamptona Danny Ingsje prodiral po levi strani, poslal visok predložek v kazenski prostor, kjer se je najbolje znašel Che Adams.

V drugem delu je Everton krenil po preobrat, Ancelotti je že ob polčasu nerazpoloženega Alexa Iwobija zamenjal z Brazilcem Bernardom, ki pa ni bil dodatna vrednost v igri gostov. Dvomov o zmagovalcu je bilo dokončno konec v 72. minuti, ko je bil po grobem prekršku izključen Evertonov bočni branilec Lucas Digne. Tako je ostalo pri izdu 2:0, Everton pa je s 13 točkami na prvem mestu lestvice še naprej izenačen z mestnim tekmecem Liverpoolom.