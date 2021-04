Sigurdsson in Kane obračunala za remi na Goodisonu

V obračunu moštev, ki še lahko upata na preboj v evropska tekmovanja, se je za Everton v vrata vrnilJordan Pickford, ki je okreval po poškodbi. Carlo Ancelotti se je v primerjavi z remijem proti Brightonu prejšnji konec tedna odločil še za dve spremembi,Seamusa Colemana je nadomestil Alex Iwobi, BrazilecAllanpa se je vrnil v osrčje zvezne vrste. V postavi karamel še vedno ni bilo prvega napadalcaDominica Calvert-Lewina.

Na drugi strani se je Jose Mourinhopo porazu z Manchester Unitedom odločil za dve spremembi. Toby Alderweireldin Moussa Sissoko sta začela tekmo, na klopi pa sta ostalaGiovanni Lo CelsoinLucas Moura, kar je nakazovalo na to, da Spursi na Goodisonu ne bodo tvegali veliko.

So pa kljub temu v 27. minuti prvi prišli do zadetka. Po predložku s strani je napako storil branilec Michael Keane, Harry Kane pa je vse skupaj hladnokrvno kaznoval za svoj 20. zadetek v tej sezoni Premier League. Le štiri minute kasneje je sicer odgovoril Gylfi Sigurdsson, ki je v gol pretvoril strel z bele točke, potem ko je Sergio Reguilon podrlJamesa Rodrigueza. Pri izidu 1:1 je ostalo vse do konca prvega dela.

V drugem smo prvi zadetek dočakali v 62. minuti, zopet pa je bil na delu Islandec Sigurdsson. Kot asistent se je izkazal Coleman, ki je na igrišče vstopil le nekaj minut pred tem, s svojim drugim dotikom pa je poskrbel za podajo, po kateri je izkušeni vezist prekaljeno premagal nemočnegaHuga Llorisa. Tudi tokrat pa prednost ni zdržala dolgo, saj je Kane izenačil že v 68. minuti, ko je z volejem kaznoval neodločnost osrednjih branilcev Keana in Masona Holgata, ki nista uspela razčistiti po predložku z desne strani.