Guardiola: Liverpool ena od dveh ekip, ki sta bili v moji karieri 'vau'

Liverpool je svoj del naloge v 37. krogu Premier League že opravil na tekmi pri Newcastle Unitedu, kjer je slavil novo dramatično zmago v zadnjih minutah po zaslugi zadetka Divocka Origija (3:2). Zdaj se pogled usmerja v Manchester, kjer bo na stadionu Etihad gostoval Leicester City z nekdanjim trenerjem rdečih Brendanom Rodgersom, ki se je na klopi Liverpoola kot zadnji močno približal tako težko pričakovanemu državnemu naslovu.

Manchester City, branilec naslova, bi kot prvi po mestnem tekmecu Manchester Unitedu iz sezone 2008/09 nanizal dve zaporedni prvenstveni zvezdici, katalonski trener sinje modrih Josep Guardiola pa je že nekajkrat dejal, da bi tokratni uspeh imel še večjo težo. Nekdanji trener Barcelone namreč Liverpoolčane primerja s tistim moštvom Kataloncev, ki je njegov Bayern v sezoni 2014/15 izločilo v polfinalu Lige prvakov na poti do zadnjega evropskega naslova.

'Največje zadovoljstvo, ki sem ga občutil kot trener'

"V moji trenerski karieri sem igral proti neverjetnim ekipam, dve pa sta bili vau," je na novinarski konferenci povedal Guardiola. "Ena je Barcelona z Luisom Enriquejem, z Neymarjem, (Lionelom) Messijem in (Luisom) Suarezom spredaj. Druga pa je ta Liverpool. Mislim, da sta to najboljši ekipi, s katerima sem se meril kot trener. Zato je to, da smo tukaj, ko imamo vse v naših rokah in se borimo z njimi do konca, potem ko smo zaostajali za sedem točk in po stotih točkah (sezoni 2017/18, v kateri je Man. City osvojil sto točk, op. a.),"je nadaljeval.

"Na tej stopnji tekmovanja, ko sta do konca še dve tekmi in imamo 92 točk, po naših stotih točkah ... To je največje zadovoljstvo, ki sem ga občutil kot trener. Ni lahko, pošteno povedano. In spet jim je uspelo. Zdaj imamo ponedeljkovo tekmo in poskušali jo bomo dobiti, nato pa iti v Brighton z vsem skupaj v naših rokah, s priložnostjo postati prvaki tam. To je najtežje prvenstvo, ki sem ga kadarkoli igral kot trener, zaradi kakovosti nasprotnikov. Brez dvoma. Zato je dejstvo, da smo tu, nekaj neverjetnega. A jasno je, da bo samo en odnesel glavno nagrado, drugi pa bo doma žalosten."

Henderson: Molili bomo za čudež

Vezist Liverpoola Jordan Henderson je po zmagi nad Newcastlom dejal, da bo s soigralci "molil za čudež" med spremljanjem ponedeljkove tekme med Man. Cityjem in Leicestrom, ni pa še vedel, če bo s kakšnim SMS-sporočilom poskušal podžgati nekdanjega trenerja Rodgersa, ki se je kot zadnji na rdeči klopi tako zelo približal prvemu državnemu naslovu po letu 1990.

"Fantje bodo gledali ponedeljkovo tekmo in, ja, molili za čudež," je medijem povedal angleški reprezentant."Prepričan sem, da bo Leicester, ki je izvrstna ekipa, dal vse od sebe. Bom Brendanu poslal sporočilo? Ne. No, morda. Bom še razmislil. City je izvrstna ekipa, a tudi mi smo. Kdorkoli bo osvojil naslov, si ga bo zaslužil. Česa več ne bi mogli storiti, ne smemo obžalovati ničesar. Šlo bo do zadnje tekme in morali bomo zaključiti v najboljšem slogu na Anfieldu in moliti, da se lahko nekaj zgodi ... Da se lahko zgodi čudež."

'Vsi pričakujejo, da bo Barcelona napredovala'

Dotaknil se je tudi povratne tekme z Barcelono v polfinalu Lige prvakov, ki bo na sporedu v torek (prenos ob 20.40 na Kanalu Ain VOYO). Liverpoolčani bodo Katalonce na domačem Anfieldu pričakali z zajetnim zaostankom (0:3), ki so si ga kljub vzpodbudni predstavi pridelali na Camp Nouu.

"Nismo neumni, vemo, da je pred nami ogromen izziv, prepričan pa sem, da vsi pričakujejo, da bo Barcelona napredovala,"je povedal Henderson. "Jasno je, da z rezultatom na koncu nismo bili zadovoljni, a še vedno verjamemo zaradi naše predstave, ki smo jo prikazali tam. Ne bi mogel zahtevati nič več od fantov. V torek bo težko, samo moramo prikazati takšno predstavo, kakršno jo znamo, zaključiti v najboljšem slogu in nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo. Ne smemo obžalovati ničesar. Še vedno sta vsaj še dve tekmi do konca in moramo se osredotočiti nanju."

