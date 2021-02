Večna rivala pritiskata na Man. City, Klopp v iskanju 'najboljše različice' ekipe

Solskjaer (levo) in Klopp (desno) med obračunom na Old Traffordu

Pred tokratnim krogom tekem je Liverpoolov trener Jürgen Kloppdejal, da "v običajni sezoni" razlika med Manchester Cityjem in branilci naslova iz mesta Beatlov ne bi bila tako visoka. Liverpoolčani so v sezoni, v kateri branijo svoj prvi premierligaški naslov, močno zaostali za najboljšimi, razlika do vodilnega Manchester Cityja pa pred mestnim derbijem z Evertonom znaša že kar 16 točk. Rdeči so na lestvici na šestem mestu, kjer za dve točki zaostajajo za Chelseajem in za presenečenjem sezone West Ham Unitedom.

Po treh zaporednih porazih je Klopp celo že javno spregovoril, da se je z varovanci poslovil od boja za naslov, a ostaja prepričan, da bi bilo precej drugače, če Liverpool v tej sezoni ne bi imel hudih težav s poškodbami. Na vprašanje na novinarski konferenci, kaj morajo storiti, da bi se po lanskem naslovu spet potegovali za najvišja mesta, je izrekel naslednje besede ...

"Nikoli se ni vrtelo okoli razmišljanja, kako bi lahko prehiteli City, kako lahko postanemo najboljša ekipa angleškega nogometa ali karkoli že to pomeni. Na to nikoli nismo gledali tako, želeli smo biti najboljša različica samega sebe,"je razmišljanje iz svoje slačilnice razkril Klopp."Spet imamo priložnost za to, če pa bo to dovolj dobro, bo dovolj dobro. Če pa ne, če je boljša druga ekipa, je boljša, tako to gre v športu. Ne moreš storiti več kot to, da pokažeš svojo najboljšo različico, to bomo spet poskusili (v naslednji sezoni, op. a.) kot ekipa. Za to pa potrebujemo nekaj več sreče in še nekaj preostalih stvari prav tako. Na začetku, če bi imeli malce več sreče s poškodbami, bi to že pomagalo in bi bili bližje."

'Naša skrb je, kako daleč lahko pridemo po lestvici'

Klopp je nadaljeval, da bi verjetno tudi Josep Guardiola, trener vodilnega Man. Cityja, priznal, da je trenutni zaostanek kluba z Anfielda previsok. V tej sezoni je nemški trener sicer za dlje časa že ostal brez Virgila van Dijka, Joeja Gomeza, Joëla Matipain Nabyja Keitaja.

"Mislim, da se vsi strinjamo, mislim pa, da bi tudi Pep (Guardiola, op. a.) rekel, da če bi bila to za obe ekipi običajna sezona, ne bi zaostajali za 16 točk, a zdaj zaostajamo, in tako je. To sprejmemo, a v tej sezoni nas ne skrbi, kako močno se lahko približamo Cityju, naša skrb je, kako daleč lahko pridemo po lestvici,"je še povedal Klopp, ki je z varovanci sredi tedna v Budimpešti proslavljal lepo zmago nad RB Leipzigom na prvi tekmi osmine finala Lige prvakov (2:0).

Skrbi zaradi reprezentančnega premora

Nemškega trenerja medtem že skrbi prihajajoči reprezentančni premor v zaključku marca, ko bi lahko ostal še brez kakšnega nogometaša tudi zaradi veljavnih ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa, ki se seveda močno razlikujejo od države do države.

"Da, imam skrbi, ne pa več informacij. Interno se neprestano pogovarjamo in poskušamo govoriti s točno določenimi organizacijami, a v tem trenutku vam točno ne morem povedati, kako bo ali kako bomo to rešili. Jasno je, da če igralec odide in se nato mora vrniti, sledi desetdnevna karantena. To je, jasno, težko sprejeti,"je še dejal Klopp, potem ko je strahove pred tem, da bi lahko karantenska pravila močno vplivala na predstave njegove ekipe, nedavno izrazil tudi Guardiola.

Solskjaer: Morali bomo sestaviti dober niz tekem

Ta je z druge strani Manchestra lahko slišal bojevito napoved trenerja mestnega tekmeca Uniteda Oleja Gunnarja Solskjaerja, ki je kljub desetim točkam zaostanka za Cityjem prepričan, da boj za naslov še ni odločen. Za "rdečimi vragi" je tako kot za večnim tekmecem Liverpoolom izjemno uspešen evropski teden, saj so na tekmi šestnajstine finala Lige Evropa povsem deklasirali eno najboljših ekip letošnjega španskega prvenstva Real Sociedad (0:4).

"Mislim, da nihče ne bi rekel, da se ne trudimo," je na novinarski konferenci o boju za naslov povedal Solskjaer."Na vsaki tekmi, ki jo igramo, bomo šli na zmago, seveda bomo. Smo drugi in seveda je potem tvoja ambicija, da sezone ne končaš nižje od tega. Morali bomo sestaviti dober niz tekem, če želimo pritisniti na City, to pa se mora začeti v nedeljo."

Padec forme

Samo dvakrat v zgodovini Premier League ekipa z desetimi točkami prednosti na koncu ni osvojila naslova: Manchester United v sezoni 1997/98 in Newcastle United v sezoni 1995/96. Ravno omenjeni ekipi se bosta udarili v nedeljo na Old Traffordu, kjer bo skušal Solskjaer z varovanci doseči šele drugo zmago na zadnjih šestih ligaških preizkušnjah. Poleg pobega Cityja na prvem mestu so se Unitedu v boju za vozovnice Lige prvakov približali preostali tekmeci, peti West Ham United z nekdanjim trenerjem kluba z Old Trafforda Davidom Moyesom zaostaja za le štiri točke, šesti Liverpool pa še dve točki več.

"Ne moremo skriti dejstva, da smo malce padli v formi. Izgubili smo točke proti Evertonu, Sheffield Unitedu, West Bromu. To so točke, za katere čutimo, da smo si jih zaslužili in bi jih morali dobiti,"je dodal Solskjaer."(Proti Real Sociedadu, op. a.) smo se morali najti in spet pridobiti faktor X, sijaj ter osredotočenost, zato da bo tekma z Newcastlom za nas gotovo zelo pomembna. Zahtevamo, da se 'pojavimo' na vsaki tekmi in si prislužimo pravico do zmage. Moramo teči več od nasprotnika, moraš si bolj želeti zmage od nasprotnika, moraš trpeti več od nasprotnika, moraš tvegati. Vsaka tekma v Premier League je zelo zahtevna, zato pa igralci prejemajo denar, kakršnega prejemajo, da nato prikažejo najboljše predstave takrat, ko se to od njih zahteva."