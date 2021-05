Leicester v nepravem trenutku utrpel boleč poraz, 'srake' na pragu odrešitve

Za zmago Newcastle Uniteda sta v prvem polčasu zadela Joe Willock(22.) in Paul Dummett(34.), v drugem pa je piko na i postavil Callum Wilsonz dvema goloma (65., 74.). V 80. oziroma 87. minuti sta izid znižala Marc Albrighton in Kelechi Iheanacho. Leicester, senzacionalni angleški prvak v sezoni 2015/16, ima tako na tretjem mestu 63 točk po 35 odigranih tekmah. Chelsea jih ima 61, a s tekmo manj. Prav tako z odigranim dvobojem manj sledita West Ham United (58) na petem in Tottenham (56) na šestem mestu, sedmi pa je Liverpool (54), ki pa je odigral dve tekmi manj od "lisjakov" na tretjem mestu. Na vrhu je Manchester City (80), drugi je njihov mestni tekmec Manchester United (67). Newcastle za matematično potrditev obstanka med elito potrebuje le še točko, "preživel" pa bo boju s številnimi tekmeci v drugi polovici lestvice najverjetneje tudi brez nje.