Liverpool odgovoril Cityju: Firmino in Mane za preobrat proti Burnleyju

Tekma je bila po zaslugi gola Johanna Gudmundssonav prvi minuti sodnikovega dodatka napeta do zadnjih sekund, a je Liverpool uspel ustaviti gostujoče nalete in na Anfieldu zdržati za krvavo potrebne tri točke v boju za naslov, tudi po zaslugi drugega gola na tekmi Sadia Maneja. Začelo se je sicer izredno slabo za domače, saj je v šesti minuti podaja iz kota Ashleyja Westwoodapreletela vse nogometaše v kazenskem prostoru in tudi vratarjaAlissona Beckerjater končala v mreži za vodstvo Burnleyja. A po dobrih desetih minutah je izenačil Roberto Firmino, ki je po podaji Mohameda Salahas strani zgolj še podstavil nogo na črti gola.

Preobrat je Liverpoolčanom uspel v 29. minuti, ko je natančno v daljši kot meril Mane, potem ko je žogo v kazenski prostor popeljal Salah. V podobnem slogu je Egipčan v 67. minuti padel pred vratarjem ob štartu enega od gostov, žogo pa je v prazno mrežo nato za svoj drugi gol na tekmi pospravil Firmino in tekma se je zdela odločena. Toda Burnley se ni predal in Gudmundsson je v sodnikovem podaljšku spet znižal izid, a gostje domačim niso uspeli zabiti še tretjič, da bi tako v boju za naslov poskrbeli za pomemben spodrsljaj ekipe z Anfielda. Navijači so za nameček lahko proslavili še drugi gol senegalskega napadalca Maneja za končnih 4:2.

Izidi 30. kroga Premier League:

Liverpool ‒ Burnley 4:2 (2:1)

Firmino 19., 67., Mane 29., 90.; Westwood 6., Gudmundsson 90.

Manchester City ‒ Watford 3:1 (0:0)

Sterling 46., 50., 59.; Deulofeu 66.

Southampton ‒ Tottenham Hotspur 2:1 (0:1)

Valery 76., Ward Prowse 81.; Kane 26.

Cardiff City ‒ West Ham United 2:0

Huddersfield Town ‒ Bournemouth 0:2

Leicester City ‒ Fulham 3:1

Newcastle United ‒ Everton 3:2

Crystal Palace ‒ Brighton & Hove Albion 1:2

