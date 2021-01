Liverpoolov črni niz se nadaljuje: Burnley do treh točk na Anfieldu

Jürgen Klopp je kar nekoliko presenetil z začetno enajsterico. Po poškodbi se je v obrambo vrnilJoel Matip, v sredini je začel Alex Oxlade-Chamberlain, napadalne težave pa je nemški strokovnjak skušal rešiti z Divockom Origijem, medtem ko sta bila Roberto Firminoin Mohamed Salah zgolj na klopi.

Redsi so imeli v prvem polčasu kar 13 strelov na gostujoča vrata, a do zadetka niso uspeli priti. Še najbližje mu je bil Origi v 44. minuti, ko je zatresel okvir vrat. Pritisk Liverpoola se je nadaljeval v drugem delu. V 51. minuti je bil blizu zadetku za vodstvo Trent Alexander-Arnold, a mu je veselje preprečil Nick Popes fantastičnim posredovanjem. Vratar Burnleyja je bil znova na delu devet minut kasneje, ko je ubranil strel rezervista Salaha.

Nato pa je v 83. minuti še enkrat več stopil v veljavo že tako obrabljen, a še vedno resničen rek "kdor ne da, dobi". Chris Wood se je v kazenskem prostoru nekako izmuznilFabinhu. Alisson je nato v želji, da izbije žogo, Novozelandca pokosil, Mike Dean pa je pokazal na najstrožjo kazen. Odgovornost je nase prevzelAshley Barnes, ki je uspel premagati Alissona, čeprav je ta prebral njegovo namero in je krenil v pravo smer. Do konca so Kloppovi varovanci še enkrat pritisnili, najlepšo priložnost pa je v 90. minuti zapravil Firmino, tako da je ostalo pri 0:1.

Poraz pomeni nadaljevanje katastrofalnega Liverpoolovega niza v letu 2021, v katerem Redsi v prvenstvu sploh še niso zabili zadetka. V tem času so izgubili s Southamptonom in Burnleyjem (0:1), z Manchester Unitedom pa remizirali (0:0). Ni odveč niti podatek, da se je z identičnim rezultatom končala tudi Liverpoolova zadnja tekma v 2020, ko so do točke prišle srake iz Newcastla.