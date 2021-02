Leicester v vsega šestih minutah Liverpoolu zabil tri gole za popoln preobrat

Šlo je tudi za dvoboj "sosedov" na lestvici, pred tekmo sta bila tekmeca na tretjem oziroma četrtem mestu. Trener domačega moštva Brendan Rodgers je na igrišče poslal naslednjo enajsterico: Kasper Schmeichel, Daniel Amartey, Jonny Evans, Caglar Soyuncu, Ricardo Pereira, Youri Tielemans, Wilfred Ndidi, Marc Albrighton, James Maddison, Harvey Barnes, Jamie Vardy. Liverpoolov trener Jürgen Klopp pa se je odločil za naslednjo udarno postavo: Alisson, Trent Alexander-Arnold, Ozan Kabak, Jordan Henderson, Andrew Robertson, James Milner, Georginio Wijnaldum, Curtis Jones, Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mane.

Liverpool je dobro začel tekmo, najbolj aktiven je bil Mohamed Salah, a brez konkretnega zaključka, posest žoge pa je bila po prvih 45 minutah precej v korist redsev. Napadalec lisjakov Jamie Vardie je bil tudi nevaren, v 36. minuti je po njegovem strelu z glavo žogo zanesljivo "ukrotil" vratar Alisson Becker, v 42. minuti pa zadel prečko, to je bila najlepša priložnost na tekmi, a je ob polčasu ostalo brez golov.

Tudi v drugem polčasu je Liverpool imel pobudo in je pritiskal na zadnjo linijo gostiteljev, v 56. so si priigrali lepo priložnost, ko je iz prostega strela Trent Alexander-Arnold zadel prečko v 56. minuti (žoga se je v "živem zidu" odbila od Vardyja). V 67. minuti pa so redsi le prebili obrambo Leicestra, Salah je neubranljivo zadel daljši kot Schmeichlovega gola za vodstvo z 1:0. Ko je že kazalo, da je Liverpool, ki je večji del tekme prevladoval, napadal in nadziral potek srečanja, vpisal tri točke, pa se je razmerje moči na zelenici hipoma spremenilo.

Preobrat v šestih minutah, nova napaka Alissona

Usodna je bila 79. minuta, ko si je glavni sodnik tekme Anthony Taylor odšel ogledati posnetek ob prekršku Thiaga Alcantare na robu kazenskega prostora: ocenil je, da ni šlo za enajstmetrovko in pokazal na prosti strel lisjakov z roba kazenskega prostora. Iz prostega strela so domačini na stadionu King Power zadeli, a je stranski sodnik signaliziral prepovedani položaj enega od Leicestrovih nogometašev v kazenskem prostoru, ki je vplival na igro. Posredoval je VAR, ki je zadetekJamesa Maddisona s prostega strelapriznal. Šokirani gostje so očitno povsem izgubili niti igre, Alisson Becker si je ob nesporazumu z branilcema podobno kot na tekmi z Manchester Cityjem privoščil hudo napako, zapustil vrata, Vardyju pa ni bilo težko zadeti za 2:1 le dve minuti po izenačenju. Alisson je nato uspel ubraniti strel Vardyju le nekaj minut pozneje, a ga kmalu zatem nato matiral Harvey Barnes. Ta je z diagonalnim strelom na oddaljeno vratnico izkoristil podajo Wilfreda Ndidija in v 85. minuti tekme odločil obračun v prid lisjakov. V vsega šestih minutah so domačini Liverpoolovi obrambi, kjer se močno pozna odsotnost standardnih branilcev (Virgil van Dijk, Joël Matip, Joe Gomez), zabili neverjetne tri zadetke. Leicester je s 14. zmago sezone vpisal še 46. točko v prvenstvu, Liverpool ostaja pri 40.

Izid:

Leicester- Liverpool 3:1(0:0)

Maddison 79., Vardy 81., Barnes 85.; Salah 67.