Križev pot Uniteda dobil novo poglavje: Everton slavil z visokih 4:0

Ole Gunnar Solskjaer je ekipo Manchester Uniteda osvežil s tremi novimi obrazi, če začetno postavo seveda primerjamo z nedavnim gostovanjem na Camp Nouu pri Barceloni v Ligi prvakov. Norvežan je od prve minute v sončnem Liverpoolu zaupal Diogu Dalotu, ki je zamenjal kapetana Ashleyja Younga, začela pa sta tudi vezist Nemanja Matićin napadalec Romelu Lukaku, nekdanji član Evertona. Domači so se želeli tako kot njihovi kolegi iz Manchestra odkupiti svojim navijačem, potem ko jih je v prejšnjem krogu premagal že izpadli Fulham.

Z Michaelom Keanomv osrčju obrambe in Morganom Schneiderlinom, bivšim "vragom", ki je nadomeščal suspendiranega Andreja Gomesa, so modri takoj prevzeli vajeti igre v svoje noge in po nekaj kotih ter lepih akcijah v enajsti minuti tudi prvič na tekmi resneje zapretili: izkazal se je gostujoči vratar David de Gea, ki v Barceloni ni najbolj blestel, tokrat pa je ob svoji bližnji vratnici prisebno ustavil polvolej Richarlisona, ki je z drugim poskusom nato grdo zgrešil cilj. A Brazilec je že v enem naslednjih napadov zadel za vodstvo, po dolgem metu iz avta Lucasa Dignejaje žogo do južnoameriškega napadalca podaljšal Dominic Calvert-Lewin, nekdanji član Watforda pa jo je z akrobatskim udarcem poslal pod prečko nemočnega De Gee.

Walcott pritisnil piko na i

Šele v 20. minuti je bilo vroče tudi pred vrati modrih, ki so do tedaj povsem nadzirali potek srečanja, podaje Paula Pogbaja pa ni najbolje izkoristil Marcus Rashford, ki je iz težkega položaja udaril na tribuno. In ravno takrat, ko se je obračun umiril, United pa je na videz prevzemal pobudo, je v 28. minuti udaril Gylfi Sigurdsson, ki je neoviran udaril z okoli 25 metrov in ob bližnji vratnici presenetil De Geo. To je bil že 46. gol v sezoni, ki ga je prejel United, kar se slavnemu klubu s severozahoda Anglije v zgodovini Premier League še ni zgodilo. Edina slaba novica za Everton v prvem polčasu je bila poškodba Richarlisona, ki se je v eni zadnjih akcij zgrudil in prijel za rebro, v drugem polčasu pa je na zelenici zdržal vsega nekaj minut ter hitro zahteval menjavo ‒ na zelenico je pritekel Theo Walcott.

Reči so se naglo še poslabšale za United na Goodison Parku, kjer je Everton v 56. minuti že vodil s 3:0. Po slabo izbiti podaji iz kota je na žogo na robu kazenskega prostora "naletel" branilec Digne in jo poslal ob vratnico nepremičnega De Gee. Ko je slabih deset minut kasneje zadel še rezervist Walcott, je bilo nedeljsko sramotenje angleških rekorderjev, ki do takrat niso niti enkrat sprožili v okvir nasprotnikovih vrat, popolno. Spet je bil za goste usoden met iz avta, tokrat še na Evertonovi polovici, od koder je Sigurdsson prodrl proti golu in v priložnost poslal Walcotta, ki je hladnokrvno zadel. United je poskušal odgovoriti prek rezervista Anthonyja Martiala, a je Francoz v 70. minuti zapravil lepo priložnost, potem ko je tudi grdo simuliral, a ostal brez kazni.

Razen nepotrebnega izleta iz svojih vrat ob zaključku rednega dela tekme Jordan Pickford v vratih Evertona ni imel resnejšega dela, je pa poškodovan tekmo zapustil tudi drugi liverpoolski strelec Digne, medtem ko je Solskjaer z menjavami zaman poskušal prebuditi svoje varovance, ki so se po tokratnem porazu znašli v še hujših škripcih v boju za najelitnejše evropske vozovnice Lige prvakov.

Izidi 35. kroga Premier League:

Everton ‒ Manchester United 4:0 (2:0)

Richarlison 13., Sigurdsson 28., Digne 56., Walcott 64.

Huddersfield Town ‒ Watford 1:2 (0:1)

Ahearne-Grant 90.; Deulofeu 5., 80.

Jon Gorenc Stanković (Huddersfield) je bil na klopi.

Manchester City ‒ Tottenham 1:0 (1:0)

Foden 5

Bournemouth ‒ Fulham 0:1

Newcastle United ‒ Southampton 3:1

West Ham United ‒ Leicester City 2:2

Wolverhampton Wanderers ‒ Brighton & Hove Albion 0:0

