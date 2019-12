Rashford zadeval za prvi poraz Mourinha, Liverpool s 'petardo' dobil derbi

Mourinho (v ozadju) spremlja dvoboj Harryja Winksa in Aarona Wan-Bissake ob svojem povratku na Old Trafford.

Joseja Mourinha je na Old Traffordu pričakal razmeroma topel sprejem v režiji navijačev Manchester Uniteda, a v prvem polčasu ni šlo prav nič po načrtih njegovega novega kluba Tottenhama. Portugalec je dobil tudi močen udarec v koleno, potem ko je vanj v boju za žogo trčil Daniel James, a je bilo z obema na koncu vse v najlepšem redu, čeprav je imel karizmatični Portugalec nekaj trenutkov precej boleč izraz na obrazu. Na zelenici "Gledališča sanj" je v prve pol ure igral praktično le domači United, ki je nizal priložnost za priložnostjo, že eno prvih pa je s strelom ob bližnji vratnici, ki je presenetil vratarja Paula Gazzanigo, izkoristil Marcus Rashford.

TEKMA

Prav angleški reprezentant je bil daleč najboljši posameznik prvega polčasa in enkrat ob posredovanju Gazzanige zatresel tudi prečko ter bil še nekajkrat blizu drugemu golu, medtem ko je argentinski čuvaj mreže ukrotil tudi nevaren poskus Masona Greenwooda, ki ga je Ole Gunnar Solskjaer kljub velikemu pritisku na svojih plečih prvič uvrstil v začetno enajsterico na tekmah Premier League. Na sredino igrišča pri "rdečih vragih" je nekaj prepotrebne čvrstosti prinesel povratnik Scott McTominay, medtem ko Mourinhovi varovanci v prvem polčasu nikakor niso uspeli sestaviti konkretne akcije.

Rashford udaril še enkrat

V 39. minuti pa je Dele Alliz izjemno potezo vrnil Spurse med žive, ko je najprej strel Sergu Aurierju s strani ubranil v prvem polčasu povsem nezaposleni David de Gea, Alli, ki pod Mourinhom igra kot prerojen, pa je mojstrsko s "sombrerom" preigral Freda in Ashleyja Younga ter natančno zadel s strelom ob daljši vratnici. Zaradi Allijevega morebitnega igranja z roko so sodniki dolgo časa preverjali posnetke v sobi za VAR, a se na koncu odločili, da je bilo vse "čisto". Drugi polčas se je vnovič začel izvrstno za rdeče, ki so po prodoru Rashforda, na nedovoljen način ga je ustavljal Moussa Sissoko, že v 49. minuti izkoristili najstrožjo kazen. To je hladnokrvno izvedel ravno 22-letni Anglež, ki je Gazzanigo poslal v eno, žogo pa v drugo smer.

Son Heung-min je bil že nekaj minut kasneje blizu izenačenju, a po napaki Younga meril v blok, najverjetneje pa bi gol, če bi ga Južnokorejec uspel zabiti, sodniki razveljavili zaradi igre z roko. Večjih priložnosti nato dolgo časa ni bilo in za drugo polovico drugega polčasa je Mourinho v igro namesto nevidnega LucasaMoureposlal Christiana Eriksena. James je nato v 68. minuti z roba kazenskega prostora resno preizkusil Gazzanigo, ki je žogo odbil v kot. Aurier je šele v 83. minuti poslal prvi strel v okvir vrat De Gee v drugem polčasu, Španec pa se tudi ob nekaj naslednjih poskusih, velja izpostaviti predvsem tistega Allijevega v sodnikovem dodatku, ni dal premagati in poskrbel za potrditev prvega poraza Mourinha na novi klopi. Ob glasnem vzklikanju "Ole, Ole, Ole, Ole" so privrženci domačega kluba, med katerimi je bil tudi tokrat legendarni Sir Alex Ferguson, pozdravili priljubljenega Solskjaerja, ki bo po sredini zmagi najbrž dobil nekaj dodatnega kredita tudi pri nepotrpežljivemu vodstvu kluba.