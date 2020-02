Mourinho tudi tokrat praznih rok s Stamford Bridgea, derbi odločila Giroud in Alonso

Olivier Giroudin Marcos Alonsosta se v slogu vrnila v začetno postavo Chelseaja in vsak s po enim golom prispevala levji delež k zmagi na mestnem derbiju s Tottenhamom. Modri na domači zelenici stadiona Stamford Bridge v tej sezoni sicer niso blesteli, a se tokrat le razveselili šeste zmage v 14. domačem poskusu in tako ubranili četrto mesto, ki ob koncu sezone zagotovo prinaša uvrstitev v skupinski del Lige prvakov. S 44 točkami zdaj za štiri vodijo pred sobotnimi tekmeci (40).

Ti so na Stamford Bridge prišli z nekdanjim ljubljencem zahodnolondonskega občinstva Josejem Mourinhom, ki pa je moral vnovič priznati premoč svojemu nekdanjemu varovancu Franku Lampardu. Dolgoletni angleški reprezentant in član West Ham Uniteda, Chelseaja ter Manchester Cityja je z mlado ekipo Chelseaja odločno odprl aktualno sezono, nato z varovanci, ki se bodo prihodnji teden z Bayernom udarili tudi v osmini finala Lige prvakov, precej popustil, a se v soboto veselil pomembne zmage v boju za četrto mesto na lestvici.

Lampardov 'dvojček' proti Mourinhu

Chelsea je imel dogajanje na igrišču pod nadzorom vse od vodilnega zadetka Girouda, ki je po nekaj odbitkih v kazenskem prostoru v 15. minuti silovito udaril po žogi in se razveselil zadetka, potem ko mu je Lampard priložnost od prve minute ponudil prvič po mesecu novembru. Alonso, ki se je prav tako znašel v nemilosti trenerja, je začel šele sedmo tekmo v sezoni in tudi sam kmalu po začetku drugega polčasa lepo zadel za podvojitev vodstva. Reči so se za domače malce zapletle po avtogolu branilca Antonia Rüdigerja v 89. minuti, a Spursi niso resneje ogrozili že druge zmage Lamparda nad Mourinhom v tej sezoni (na prvi tekmi na stadionu Tottenhama je bilo decembra 0:2).

Chelsea je sicer zapravil več zrelih priložnosti za višjo zmago, ki jo je preprečil Tottenhamov kapetan Hugo Lloris, enkrat pa mu je na pomoč priskočila tudi prečka, ko je s prostega strela lepo meril Alonso. Spursi so zapravili priložnost, da bi na lestvici po dolgem času prehitele zahodne rivale, brez poškodovanih strelcev Harryja Kana in Son Heung-mina pa je tokratni teden po treh zaporednih zmagah dobil novo neuspešno poglavje, ki je sledilo domačemu porazu z Leipzigom v osmini finala Lige prvakov (0:1).

Izidi 27. kroga Premier League:

Chelsea ‒ Tottenham 2:1 (1:0)

Giroud 15., Alonso 48.; Rüdiger 89./avt.