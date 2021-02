City še naprej melje: osrednja branilca junaka ob zmagi nad West Hamom

Pep Guardiola z varovanci koraka do novega naslova v Premier League.

Portugalski branilec Ruben Dias je bil nenadejani prvi strelec na Etihadu, ko je v 30. minuti izkoristil sijajen predložek Kevina De Bruyna za 1:0. West Ham je nato tik pred koncem prvega dela izenačil. Streljal je Jesse Lingard, njegov poskus pa je zvito preusmeril Michail Antonio za izenačenje pred odhodom v garderobo. V drugem polčasu je četa Pepa Guardiole zaigrala še bolj napadalno, za kar je bila poplačana v 68. minuti. Riyad Mahrezje bil asistent, strelec pa še drugi osrednji branilec pri domačih John Stones.

To je bila za meščane 20. zaporedna zmaga v vseh tekmovanjih in 14. v Premier League. Skupno poraza ne poznajo že neverjetnih 27 tekem, pred drugouvrščenima Manchester Unitedom in Leicester Cityjem pa imajo ob tekmi več že 13 točk naskoka. West Ham je na drugi strani ostal na visokem četrtem mestu, a bi ga lahko že v nedeljo prehitel Chelsea, ki se bo na derbiju udaril z rdečimi vragi.

Velja omeniti še, da je prvič po oktobru tekmo začel napadalecSergio Kun Aguero, ki pa se ni veliko izpostavljal in večjega pečata na igrišču ni pustil. V 61. minuti ga je pri izidu 1:1 nadomestil Gabriel Jesus.

"Čestitke West Hamu. Zavedali smo se, kaj nas čaka, in prav to smo dobili. Za zmago smo se morali boriti do čisto zadnje minute, že po prvem polčasu pa smo bili povsem izčrpani. Igrajo zares odličen nogomet, njihov položaj na lestvici govori sam zase,"je po tekmi londonske nasprotnike pohvalil strelec zmagovitega zadetka Stones.