Posojeni 'topničar' zagrenil popoldne Mourinhu in Tottenhamu

Po razburljivem obračunu na St James' Parku, kjer navijači domačega Newcastle Uniteda očitno tudi letos ne bodo mogli brezbrižno spremljati svojega moštva v boju za obstanek v ligi, bo dve točki verjetno veliko bolj "pogrešal" Tottenham, ki se s Chelseajem, Liverpoolom in West Ham Unitedom bori za četrto mesto in s tem neposredno uvrstitev v skupinski del sezone 2021/22 v Ligi prvakov. Joe Willockje v enem zadnjih napadov rednega dela drugega polčasa razveselil tako privržence "srak" kot navijače svojega matičnega Arsenala, ki je seveda matični klub trenutno posojenega 21-letnega mladega angleškega reprezentanta. United je na domači zelenici tudi povedel po zadetku Joelintona, a je nato Tottenham z dvema hitrima goloma kapetana in prvega strelca Harryja Kanaše pred polčasom uprizoril popoln preobrat. Zadnji udarec je vseeno pripadel mlademu Willocku, čigar trenutni delodajalec je na 17. mestu še vedno vsega tri točke oddaljen od mest, ki vodijo v nižji rang tekmovanja.

Hugo Llorisje moral sicer prisebno posredovati že v 19. minuti, ko je z navdušujočo dvojno obrambo kapetan francoske reprezentance z neposredne bližine ustavil Dwighta Gayla. Odgovor varovancev Joseja Mourinha je bil zadetek Carlosa Viniciusa, ki pa so ga VAR-sodniki razveljavili zaradi prepovedanega položaja. V 28. minuti pa je sledil vodilni zadetek črno-belih: Sean Longstaff je izkoristil slabo posredovanje gostujoče obrambe in Joelintonu namestil strel za 1:0. Manj kot minuto kasneje so Londončani tudi sami izkoristili zmedo v domači obrambi, ki jo je v kazenskem prostoru izkoristil Kane. Angleški napadalec je štiri minute kasneje poskrbel za popoln preobrat po podaji Tanguyja Ndombelejain zaključku v "malo mrežico". Lloris je s konicami prstov preprečil izenačenje Newcastla tik pred odhodom v slačilnice, ko ga je z zavitim strelom poskušal ukaniti Miguel Almiron.

V drugem polčasu se je igra razživela predvsem po uri igre, ko je bil z glavo najprej blizu Japhet Tanganga, a je bil njegov poskus ustavljen na črti vrat, Joelinton pa je prav tako z glavo zgrešil z vsega nekaj metrov. Kane bi lahko pet minut pred koncem zaokrožil svoj hat-trick, a uspel zatresti le vratnico, le nekaj trenutkov kasneje pa je sledila kazen, ko se je na odbito žogo v kazenskem prostoru najhitreje odzval Willock ter poskrbel za delitev točk in še malce lepše praznike na rdečem delu severnega Londona.