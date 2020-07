Manchester City brez težav čez Watford

Nogometaši Manchester Cityja so v 37. krogu angleške Premier League zabeležili visoko zmago na gostovanju pri Watfordu (4:0), ki se krčevito bori za obstanek med elito. V polno so merili Raheem Sterling, ki je zabil prva dva zadetka, Phil Foden in Aymeric Laporte.

Kyle Walker in Troy Deeney na srečanju med Watfordom in Manchester Cityjem. V prvem polčasu je bilo vse v znamenju Raheema Sterlinga. Angleški krilni nogometaš je prvič zabil v 31. minuti, ko je v kazenskem prostoru pričakal natančno podajoKylea Walkerja, po kateri je s pravo bombo matiral nemočnega Bena Fosterja. Devet minut kasneje je Sterling znova dobil žogo v domačem kazenskem prostoru, obramba Watforda pa ga je zaustavila s prekrškom. 25-letnik je odgovornost prevzel nase, Foster mu je prvi strel sicer uspel ubraniti, a je Sterling pobral "odbitek", po katerem je na semaforju na Vicarage Roadu pisalo 0:2. V 63. minuti je Sterling še enkrat več pretil pred vrati Watforda, žoga pa se je po njegovem strelu odbila na nogo Phila Fodena, ki mu z bližine ni bilo težko zabiti za 0:3. Tri minute kasneje smo videli zadnji gol na tekmi. Podajo prvega asistenta lige Kevina De Bruyna je z glavo izkoristil Aymeric Laporte. Premier League, 21. 7., izida: Watford - Manchester City 0:4 (0:2)

Sterling 31., 40., Foden 63., Laporte 66. Aston Villa - Arsenal