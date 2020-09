Foden z zmagovitim golom za City vsaj malce zabrisal spomin na škandal

Manchester City je z golom Phila Fodena slavil na gostovanju pri Wolverhampton Wanderersih, ki so v minulih mesecih znali zagreniti življenje marsikateremu močnejšemu tekmecu. A Foden je le dobrih deset minut po vodilnem zadetku z enajstih metrov, pod katerega se je podpisal najboljši igralec minule sezone Kevin de Bruyne, nad katerim je bil prekršek tudi storjen, tudi sam zatresel mrežo "volkov" in v 32. minuti povišal že na 2:0.

Po lepi ekipni akciji in podaji rojakaRaheema Sterlingana koncu Fodenu ni bilo težko zatresti mreže domačih. Ti so sicer odigrali veliko boljši drugi polčas in se z golom Raula Jimeneza v 78. minuti vrnili v igro za vsaj točko: Daniel Podenceje preigral De Bruyneja in podal uporabno žogo v sredino, kjer mehiški strelec z močnim strelom z glavo ni grešil. Wanderersi so še bolj pritisnili v zaključku dvoboja, a je v peti minuti sodnikovega podaljška Gabriel Jesus po borbeni potezi De Bruyneja pokopal upe domačih s tretjim golom večera za City, ki se je svojim navijačem na uradni tekmi predstavil prvič po razočaranju na zaključnem turnirju minule sezone Lige prvakov v Lizboni. Tam je bil od "meščanov" boljši francoski Lyon (1:3).

Še posebej bo v naslednjih dneh v angleških medijih odmeval zadetek oziroma že sam nastop Fodena, velikega Cityjevega talenta, ki se je v minulem reprezentančnem "oknu" skupaj s someščanom Masonom Greenwoodom, sicer članom Manchester Uniteda, osramotil s kršenjem vseh mogočih (pred)koronskih pravil obnašanja v reprezentanci. Z rojakom, s katerim sta le nekaj ur prej vknjižila prvi nastop med člani, sta se namreč v hotelski sobi v Reykjaviku družila z dvema dekletoma in si prislužila suspenz, selektor Gareth Southgate pa se zaenkrat še ni odločil, če bo nanju računal že na oktobrskih preizkušnjah.

Izidi 2. kroga angleške Premier League:

Wolverhampton Wanderers ‒ Manchester City 1:3(0:2)

Jimenez 78.; De Bruyne 20./11-m, Foden 32., Jesus 90.

Aston Villa ‒ Sheffield United 1:0 (0:0)

Konsa 63.

RK: Egan 12./Sheffield United

John Lundstram (Sheffield United) je v 34. minuti zapravil enajstmetrovko.

- že odigrano:

Everton ‒ West Bromwich Albion 5:2

Leeds United ‒ Fulham 4:3

Manchester United ‒ Crystal Palace 1:3

Arsenal ‒ West Ham United 2:1

Southampton ‒ Tottenham 2:5

Newcastle United ‒ Brighton & Hove Albion 0:3

Chelsea ‒ Liverpool 0:2

Leicester City ‒ Burnley 4:2