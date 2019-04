Guardiola sarkastično o zmagi nad Spursi: Zdaj sem pa genij

"Zdaj sem pa genij, ker je zabil gol, kaj?" je o zadetku Phila Fodna, 18-letnega vezista, ki je po petih minutah za edini gol na tekmi izkoristil podajo Sergia Agüera, sarkastično dejal Josep Guardiola.

"Kako dober je trener ... Ko pa sem v Londonu v igro poslal (Fabiana) Delpha, sem bil katastrofalen, ne? Tako je. Vsakič, ko izgubimo, me sprašujete, če bom spremenil slog igre, če si želim spremeniti to in ono. Vedno čakate na poraz, da bi sodili o meni. Češ: 'Ali bo Pep še vedno verjel v to, kar počne, in ne bo zamenjal sloga igre?' Saj vem,"je dodal.

Katalonec je sicer že pred časom zatrdil, da Foden, ki je tudi že zadel v Ligi prvakov, ne bo odšel na posojo in da ga bo ves čas njegovega treniranja Manchester Cityja držal tesno ob sebi.

'Zelo mu zaupam'

"Phil je neverjeten igralec. Potrebovali smo njegovo sposobnost visokega pritiska in ima to kakovost, da pride v kazenski prostor in vsakič, ko igra, zabije gol ali ima priložnosti za to. Sposoben je igrati na majhnem prostoru. To je zanj neverjetna izkušnja in zelo mu zaupam,"je nadaljeval Guardiola.

Zmaga nad Tottenhamom je bila sicer krvavo prigarana, saj je vratar Ederson Moraesvečkrat rešil domači City, ki je v prvem polčasu zapravil kar nekaj priložnosti za višje vodstvo. Ekipi sta se pomerili že tretjič v zadnjih desetih dneh, njuna četrtfinalna obračuna v Ligi prvakov sta bila sploh nepozabna, še posebej povratna tekma na Etihadu, kjer so sinje modri že proslavljali gol Raheema Sterlinga, ki bi pomenil napredovanje v polfinale, a so ga sodniki po ogledu posnetkov VAR razveljavili.

V svojih igralskih časih tega ne bi bil sposoben

"Zadnja dneva sta bila za nas res naporna. Danes bi lahko izgubili Premier League. Po sredi je bilo res naporno. Kot nogometaš sam ne bi mogel storiti tega, kar so danes storili moji igralci. Naslov je še vedno v naših rokah," je bil zadovoljen katalonski trener, ki je zaradi nove poškodbe mišice izgubil pomembnega vezista Kevina de Bruyneja, a na novinarski konferenci še ni znal potrditi, če je za Belgijca sezona že končana.

Tudi Tottenham do konca sezone še zdaleč ni brez skrbi, poškodovan je prvi strelec Harry Kane, ki pa ga zaenkrat navdušujoče "nadomešča" južnokorejski as Son Heung-min. Tudi tokrat je Azijec povzročal celo kopico težav Cityjevi obrambi, ki ji je na prejšnjih dveh tekmah zabil kar tri gole, a ga je tokrat vsaj enkrat izvrstno ustavil vratar Ederson.

Pochettino: Vse je še v naših rokah

Pozornost Spursov se počasi že obrača proti prvi od dveh tekem polfinala Lige prvakov z Ajaxom, a na njihovo smolo je sobotni poraz še dodatno zakuhal boj za tretje oziroma četrto mesto, ki v prihodnji sezoni avtomatično prinašata igranje v skupinskem delu. Londončani so se večji zdel sezone zdeli nedotakljivi, a so jih konkurenti predvsem po zaslugi slabih predstav na gostujočih tekmah že povsem ujeli. Že torkova domača tekma z Brighton & Hove Albionom je ena takšnih, ki jo morajo Mauricio Pochettinoin varovanci nujno dobiti.

"Uvrstitev med prve štiri in v Ligo prvakov v naslednji sezoni je v naših rokah," je pred novinarskimi mikrofoni po zadnji tekmi v Manchestru miril Pochettino. "Naslednji tekmi bosta odločilni, proti Brightonu in West Hamu. Seveda pa sem danes razočaran nad rezultatom, a predstava je bila dobra, glede na videno mislim, da smo si zaslužili remi, a v nogometu včasih ne dobiš tistega, kar si zaslužiš," je še dodal Argentinec.

"Vedno je težko dominirati proti Manchester Cityju. Moraš imeti neverjetno kakovost, a mislim, da je bil naš način igre zelo dober. Uspeli smo se povezati in ustvariti veliko priložnosti, čeprav je to proti Manchester Cityju težko storiti in razočaran sem nad rezultatom, toda čestitke Man. Cityju. Nedosojena enajstmetrovka Kyla Walkerja in uporaba VAR? Sprejmem predstavo sodnika. Interpretacijo, sposobnost odločanja ... Seveda to sprejmem. Sprejmem več s strani sodnika kot s strani VAR."

