City v zaključku boljši od volkov za nadaljevanje izjemnega niza

Nogometaši Manchester Cityja so minuli konec tedna nadaljevali zmagoviti niz, ko so z 2:1 ugnali sicer v zadnjem času izjemno razpoloženi West Ham United. Na drugi strani so volkovi v 26. krogu le remizirali z Newcastle Unitedom (1:1). Prvi medsebojni obračun teh ekip v letošnji sezoni so na Molineuxu s 3:1 dobili meščani, je pa Wolverhampton na drugi strani dobil dve od zadnjih treh srečanj v Premier League, tudi lansko na Etihadu.

Pep Guardiola je v primerjavi z že omenjeno preizkušnjo proti West Hamu pričakovano veliko rotiral. V začetni enajsterici je opravil kar šest sprememb. Raheem Sterling, Gabriel Jesus,Aymeric Laporte, Rodri,Bernardo Silva in Joao Cancelo so bili nogometaši, ki so se vrnili v prvo postavo.

In prav Laporte, ki je začel namesto strelca odločilnega sobotnega zadetkaJohna Stonesa, je bil prvi, ki se je vpisal med strelce. V 44. minuti je meril v polno za 1:0 in tako postavil rezultat polčasa. Novo spremembo smo videli v 61. minuti, ko je za goste izenačil Conor Coady. Kapetan volkov je na svoji 104. tekmi v Premier League dosegel svoj sploh prvi zadetek, obenem pa je sploh prvič streljal v okvir nasprotnikovih vrat.

Wolverhampton je zatem dolgo držal točko na Etihadu, v zaključku pa so se meščani le razživeli in s tremi zadetki prišli do nove ugodne zmage. Za 2:1 je v polno merilGabriel Jesus, ki je drugič zabil v tretji minuti sodniškega dodatka. Vmes pa se je med strelci znašel še Riyad Mahrezza – vsaj na papirju – rutinsko zmago čete Pepa Guardiole.