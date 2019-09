Derbi med Manchester Unitedom in Arsenalom brez zmagovalca

Derbi ekip, ki v zadnjih sezonah živita od stare slave, je potrdil že bolj ali manj znano dejstvo: tako Manchester United kot Arsenal sta za najboljšima ekipama v Premier League oddaljena bolj kot kadarkoli prej. Unai Emery se lahko zahvali vratarju Berndu Lenu, ki se je nekajkrat zares odlično izkazal. Na drugi strani pa se lahko Ole Gunnar Solskjaer zahvali predvsem Arsenalovemu napadu, ki mu je katastrofalno obrambo rdečih vragov uspelo kaznovati samo enkrat.

Obračun na Old Traffordu se je začel zelo zadržano. Obe ekipi sta bili po nič kaj sijajnem uvodu v novo sezono pod velikim rezultatskim pritiskom, kar je bilo poznati, saj ne na eni ne na drugi strani niso želeli tvegati. Prvo priložnost smo tako dočakali šele v 29. minuti, ko si jo je po lepem preigravanju ustvaril Andreas Pereira. Nemec v golu Arsenala pa je bil na mestu. Gostje so šele v 44. minuti prišli do prve resne situacije. Hiter protinapad je izpeljal šele 18-letni Bukayo Saka, a je njegov strel Davidu de Geiuspelo odbiti. Žoga je nato prišla na nogoMattea Guendouzia, ki mu ni uspelo bolje zaključiti. Že v naslednji akciji pa je Manchester United le prišel do zadetka. Z razdalje je sprožil Scott McTominay, žoga se je na poti nekoliko odbila od enega od obrambnih igralcev Arsenala in je tako končala v samem zgornjem desnem kotu vratarja Lena.

Drugi del so bolje odprli pri Arsenalu. Ustvarili so si nekaj polpriložnosti, dokler si niso v obrambi kar sami zagodli nogometaši rdečih vragov. Napako je izkoristil Pierre-Emerick Aubameyang, ki je brez težav ugnal De Geo. Stranski sodnik je sicer sprva dvignil zastavico, a je bilo ob pogledu video posnetka jasno, da nikakor ni šlo za prepovedani položaj. V nadaljevanju so bili znova boljši domači. Emeryja pa je kar dvakrat rešil 27-letni Nemec. Prvič v 73. minuti, ko je z razdalje sprožil Harry Maguire. Drugič pa tik pred koncem srečanja, ko je s prostega strela nevarno zapretil Marcus Rashford, a je Nemec odlično predvidel namero mladega Angleža.