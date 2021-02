'Odpisani' Sheffield spet zmagal, nov poraz Arsenala

A tik pred polčasom so se reči za "topničarje" naglo zapletle, saj je v sodnikovem dodatku igralnega časa neposreden rdeči karton prejel brazilski branilec Luiz, ki je kot zadnji branilec ustavil Williana Joseja v kazenskem prostoru. Zanesljivi izvajalec strela z bele pike je bil Ruben Neves , domači pa so številčno premoč kronali že v enem prvih napadov drugega polčasa, ko je izkušeni Joao Moutinho z okoli 30 metrov mojstrsko premagal nemočnega Bernda Lena . Da je bil večer še bolj klavrn za vratarja in njegove delodajalce, je v 72. minuti poskrbel kar Nemec sam, ko je z roko posredoval izven svojega kazenskega prostora in tudi sam dobil direkten rdeči karton. Arsenal je po novem porazu ostal na desetem mestu na lestvici in je vedno dlje od "obljubljene dežele", ki jo v Premier League predstavljajo prva štiri mesta. Ta seveda prinašajo igranje v skupinskem delu Lige prvakov, vedno bližje pa so severnim Londončanom tudi Wolvesi, ki imajo po precej povprečnem začetku sezone (za lastne visoke standarde iz zadnjih sezon) pet točk manj na 13. mestu.

Povsem pri dnu lestvice tudi po tem krogu ostaja Sheffield United, a je ekipa, ki je tako blestela po povratku med elito, v tej sezoni pa zapadla v hudo krizo, spet zmagala. Tokrat so varovanci Chrisa Wilderjapremagali neposredne konkurente v boju za obstanek, West Bromwich Albion (2:1), ki mu zamenjava splitskega trenerja Slavena Bilićaskupaj s prihodom "mojstra obstankov", nekdanjega angleškega selektorja Sama Allardycea, zaenkrat ni prinesla veliko veselja. Sheffield je prvo zmago zabeležil sredi prejšnjega meseca proti Newcastle Unitedu, nato na Old Traffordu šokiral Manchester United, po tesnem porazu z vodilnim Manchester Cityjem pa je zdaj "skalpiral" še nekdanji klub Roberta Korena in Boštjana Cesarja. West Brom je na polčas v Sheffieldu sicer odšel s prednostjo 1:0, v 41. minuti je zadel Matt Phillips, nato pa sta tekmo na glavo v 56. in 73. minuti obrnila Jayden Bogle in Billy Sharp. Rdeče-beli zdaj le še za točko zaostajajo za WBA in tri za Fulhamom, ki pa ima na 18. mestu tudi dve tekmi manj. A tudi 18. mesto seveda ob koncu sezone ne prinaša obstanka, ta se zdi še vedno zelo težko dosegljiv, saj ima Brighton & Hove Albion na tako želenem 17. mestu 21 točk in tudi tekmo manj od Sheffielda in WBA oziroma tekmo več od Fulhama.