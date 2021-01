Najlepše darilo za sira Alexa in navijače: United na lestvici ujel Liverpool

Manchester United je pred očmi legendarnega trenerja sira Alexa Fergusona, ki je ob slovesu leta 2020 proslavil 79. rojstni dan, na domačem Old Traffordu premagal Aston Villo in se na vrhu lestvice izenačil z velikim rivalom Liverpoolom (2:1). Že pred razburljivim obračunom v Manchestru je bila prva tekma novega leta na sporedu ravno v bližnjem Liverpoolu, kjer je West Ham United z golom Tomaša Součka v zaključku tekme premagal Everton (1:0).

icon-expand Slavje nogometašev Manchester Uniteda po vodilnem zadetku Anthonyja Martiala (desno). FOTO: AP

Fernandes, ki je v petek odigral 30. tekmo v Premier League, je od svojega prvega nastopa v dresu Uniteda sodeloval že pri kar 33 zadetkih. Tokrat je vknjižil še 19. gol ob skupno kar 14 podajah, kar je izkupiček, ki je slabši le od legendarnega Andrewa Cola. Napadalec, ki je bil med najvidnejšimi posamezniki prvega Fergusonovega šampionskega moštva s preloma tisočletja, je na svojih prvih 30 tekmah sicer sodeloval pri kar 37 zadetkih (28 golov in 9 podaj), takrat še v dresu Newcastle Uniteda.

Na Old Traffordu se je tekma začela z minuto molka v spomin na preminulega trenerja obeh ekip Tommyja Dochertyja, rojaku in glasgowskemu someščanu se je poklonil tudi legendarni Sir Alex Ferguson. Novopečeni 79-letnik, ki rojstni dan slavi 31. decembra, je dvoboj "svojega" kluba tako kot v zaključku leta vnovič spremljal s tribun, Manchester United pa je bil nevaren že v enem prvih napadov, ko je po podaji prek zadnje vrste do strela iz težkega položaja prišel Bruno Fernandes. Gostujoči vratar Damian Emiliano Martinezje žogo odbil, nato pa je v ugodnem položaju za strel predolgo čakal Paul Pogba. Martinez se je z odličnim posredovanjem izkazal po dobrih desetih minutah igre, ko je Fernandes lepo zaposlil Anthonyja Martiala, Francoz pa je z roba kazenskega prostora natančno meril pod prečko. Že v naslednjem napadu bi kmalu zadeli Birminghamčani, potem ko je Matty Cashs podajo na oddaljenejši vratnici našel Johna McGinna, njegov strel "na prvo" pa je pri svoji bližnji vratnici ustavil David de Gea. V 16. minuti je sledila akcija Marcusa Rashfordain Aaron Wan-Bissake, ki je z ostro podajo iskal Pogbaja, ta pa je prepustil žogo Fredu, čigar strel z roba 16-metrskega prostora je bil le za las previsok. Martinez je s prisebnim "izletom" iz svojih vrat tudi preprečil, da bi Rashford sam stekel proti njegovemu golu po odlični diagonalni podaji razigranega Pogbaja. Francoz je kasneje tudi prišel do strela z razdalje, ki pa je poletel mimo leve vratnice Ville. Po slabe pol ure igre je Pogba z bolečinami v čeljusti obležal po silovitem trčenju s Tyronom Mingsom, ki je imel zaradi igre s komolcem morda tudi srečo, da ni bil izključen. Polčas se je končal s priložnostjo Fernandesa, ki se je po podaji Luka Shawaz levega boka obrnil in iz koraka streljal za las mimo daljše vratnice. Nato pa se je še pred glavnim premorom "zgodil" tudi zadetek: Rashford je v 40. minuti v prostoru na desnem boku lepo zaposlil Wan-Bissako, njegov natančen predložek pa je pred vrati za hrbet Martineza preusmeril Martial.

icon-link Statistika tekme Manchester United - Aston Villa. FOTO: Sofascore.com

Villa pretila do konca

Martinez je moral prisebno posredovati tudi na začetku drugega polčasa, ko je po prodoru Martiala mimo Mattyja Cashana levi strani kazenskega prostora prišel Rashford, čigar strel na bližnjo vratnico pa je našel le dobro postavljenega Martineza. A gostje so že do 53. minute tudi sami kar dvakrat resno zapretili: McGinn je našel Bertranda Traoreja, ta pa je opravil s Shawom in našel Matta Targetta, čigar strel pa je bil previsok. Še veliko bolj nevarno je bilo nekaj sekund kasneje, ko je gostujoči ideolog Jack Grealishzaposlil Ollieja Watkinsa, njegov strel z glavo v nasprotni kot pa je z odličnim posredovanjem pričakal De Gea. Sledila je še ena vizionarska diagonalna podaja Grealisha, strel Anwarju El Ghaziju je namestil Watkins, žoga pa je švignila čez prečko. Villa je bila za napadalno naravnanost v drugem polčasu nagrajena v 58. minuti, ko so Birminghamčani s hitro izvedbo prostega strela presenetili domače, Grealishevo podajo skozi kazenski prostor pa je na oddaljenejši vratnici pričakal Traore ter si za izenačenje hladnokrvno namestil strel z levico pred nemočnim De Geo. A slavje ni trajalo dolgo, potem ko je sodnik Michael Oliver po dvoboju Douglasa Luizain Pogbaja zapiskal za najstrožjo kazen. Že enajsto enajstmetrovko Uniteda v vseh tekmovanjih v tej sezoni je za hrbet Martineza zanesljivo pospravil Fernandes, čeprav je njegov tekmec krenil v pravo smer, a bil prekratek. Martinez je moral nato ustaviti strel Rashforda, ki si ga je Anglež pripravil z akcijo na robu kazenskega prostora, a meril točno v vratarja Ville. Grealish je odgovoril z novo fantastično podajo pred gol, kjer je El Ghazija z zadnjimi močmi pred strelom ustavil Wan-Bissaka. V 71. minuti je imel priložnost za morda že odločilni udarec po samostojnem prodoru Martial, a je bil Martinez spet na mestu po strelu z njegove desne. Po tem, ko je s podobnega položaja El Ghazija ustavil De Gea, je moral Martinez na drugi strani daleč iz svojega gola izbijati dolgo podajo proti Rashfordu, na katerega so pozabili njegovi branilci. V 73. minuti je po podaji Shawa s strani le za nekaj centimetrov zgrešil Pogba, spet pa so bili nepozorni člani gostujoče obrambne vrste.

icon-link Najboljši igralec tekme Manchester United - Aston Villa. FOTO: Sofascore.com

Watkins je imel v 75. minuti po pregovorno odlični Grealishevi podaji na glavi izenačenje, a med številnimi Unitedovimi branilci streljal preslabo. Tega ne moremo reči za Fernandesa že čez nekaj sekund, ko je silovit poskus Portugalca z roba 16-metrskega prostora Martinez ustavil tudi s pomočjo prečke. Nič že v naslednjem napadu ni mogel storiti gostujoči vratar, ko je s podobnega položaja poskušal zadeti Rashford: bil je prekratek, a je bil tudi strel Angleža, ki je letel proti stičišču vratnice in prečke, za las previsok. Villa je ostajala v igri za vsaj točko in Mings se je po predložku s prostega strela brezkompromisno prebil do žoge, toda z glavo zgrešil cilj, De Gea pa si je oddahnil tudi po neposrečenem poskusu z glavo rezervista Keinana Davisa. Ole Gunnar Solskjaerje v igro poslal Daniela Jamesa, ki je s samostojno akcijo in strelom hitro ogrel dlani Martineza. Razburjenj še ni bilo konec, že v sodnikovem podaljšku je po podaji Grealisha iz kota z razdalje poskusil Cash, a je De Gea uspel žogo preusmeriti v kot. Davisu se je v zadnjih sekundah ponudila še ena priložnost, ko si je uspel sredi kazenskega prostora pripraviti strel, a ga je s požrtvovalnim posredovanjem ustavil Eric Bailly.

icon-expand Souček (na fotografiji) proslavlja po zadetku v Liverpoolu. FOTO: AP

Moyes slavil prvič po slovesu od Goodisona, za 'ognjemet' na dolgočasni tekmi poskrbel Souček

Tomaš Souček je z "raketo" v 86. minuti odločil precej zaspan uvodni obračun Premier League novega leta 2021. Češki vezist je bil med najaktivnejšimi na zelenici in na koncu tudi zadel za zmago svojega West Ham Uniteda, ki je moral tekmo zaradi poškodbe na ogrevanju začeti brez poljskega vratarja Lukasza Fabianskega. Everton, ki je pod taktirko nekdanjega trenerja West Hamovega velikega mestnega rivala Chelseaja Carla Ancelottija prijetno presenečenje sezone, skozi ves obračun praktično ni ogrozil rezervnega vratarja "kladiv" Darrena Randolpha. West Ham si je pripravil več priložnosti, tudi Součka je najprej dobro ustavil Jordan Pickford, ki pa je bil nato brez moči po tem, ko se je češki vezist najhitreje odzval po preusmerjenem poskusu Aarona Cresswella. Zadetek je imel še posebej velik pomen za gostujočega stratega Davida Moyesa, dolgoletni trener Evertona na nekoč domačem Goodison Parku ni slavil vse od tedaj, ko je leta 2013 zapustil liverpoolske modre. Londončani so se z zmago povzpeli na deseto mesto na lestvici s 26 točkami, Everton, ki bi se z zmago lahko dvignil vse do drugega mesta, pa ostaja četrti z 29 točkami.

icon-link Statistika tekme Everton - West Ham United. FOTO: Sofascore.com

icon-expand

Izida 17. kroga Premier League: Manchester United ‒ Aston Villa 2:1(1:0)

Martial 40., Fernandes 61./11-m; Traore 58. Everton ‒ West Ham United 0:1 (0:0)

Souček 86.